Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 22:23

Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка

Какие машины признаны самыми живучими — неожиданные лидеры и провалы в рейтингах

В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.

В 2025 году сразу несколько авторитетных организаций и страховых компаний провели масштабные исследования, чтобы выяснить, какие автомобили можно считать самыми надежными. Итоги этих рейтингов оказались весьма интересными для российских автолюбителей, ведь многие из отмеченных моделей доступны на отечественном рынке. Как сообщает Autonews, эксперты использовали различные методики: от опросов владельцев до анализа технических осмотров и статистики страховых случаев.

Среди мировых брендов лидером по надежности стала японская марка Subaru, набравшая максимальное количество баллов по версии американских специалистов. За ней следуют BMW и Porsche, которые также показали отличные результаты, особенно в премиальном сегменте. В десятку лучших вошли Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura и Tesla. Эти марки получили высокие оценки за долговечность, безопасность и минимальное количество серьезных поломок.

Британские эксперты совместно со страховщиками выделили самые беспроблемные автомобили возрастом до пяти лет. В категории компактных машин абсолютным лидером стал Hyundai i10 - владельцы не сообщили ни об одной серьезной неисправности. Среди семейных автомобилей выделился Kia Ceed, а в премиум-сегменте - Alfa Romeo Giulia. В сегменте кроссоверов отличились Kia EV3 и Opel Grandland, а среди люксовых моделей - Lexus RX. Семиместные автомобили возглавил Hyundai Santa Fe, а среди электрокаров лучшим признан BMW i3. В спортивном классе безоговорочным фаворитом стал Toyota GR Yaris.

Рейтинги техосмотра и долгосрочная надежность

Немецкая организация по техническому надзору TÜV SÜD также представила свои данные. По их информации, ситуация с надежностью автомобилей в Европе постепенно ухудшается, однако некоторые модели продолжают демонстрировать выдающуюся выносливость. В категории двух- и трехлетних машин лидируют Mazda 2, BMW 1-Series, Mercedes-Benz C-Class и Volkswagen T-Roc. Среди автомобилей постарше (от четырех лет) на первых местах оказались Volkswagen Golf Sportsvan, T-Roc и Touareg.

Особое внимание TÜV SÜD уделил долгосрочной надежности. Здесь абсолютным победителем стал Mercedes-Benz: даже после десяти лет эксплуатации процент серьезных дефектов у этих машин остается минимальным. В этот же список попали Audi и Toyota, что подтверждает репутацию этих брендов как производителей «неубиваемых» автомобилей.

Китайский рынок: свои герои

Китайское подразделение J.D. Power провело собственное исследование, опросив владельцев новых автомобилей, приобретенных за последние четыре года. В результате был составлен рейтинг брендов по количеству выявленных проблем на 100 машин. Лидерами стали FAW Toyota, Land Rover и GAC Toyota, а также Porsche и BMW. В топ-10 вошли Changan Ford, GAC Honda, Mercedes-Benz, Audi и Buick.

Отдельно эксперты оценили надежность конкретных моделей в разных сегментах. Среди компактных седанов выделились Chery Arrizo 5, Geely Emgrand и Jetta VA3. В премиальном сегменте - Audi A3, Mercedes C-Class и BMW 3-Series. В классе среднеразмерных автомобилей отличились Volkswagen Lamando, Chery Arrizo 8 и Geely Preface, а среди премиальных - BMW 5-Series.

Лучшие кроссоверы и минивэны

В сегменте SUV наибольшую надежность показали GAC GS3, Geely Coolray и Changan CS35 Plus. Среди премиальных кроссоверов лидируют Audi Q3, Cadillac XT4 и BMW X1. В категории среднеразмерных моделей выделились Geely Cityray, Chery Tiggo 8 и Changan Uni-T, а среди премиальных - Land Rover Discovery Sport, Porsche Macan и Range Rover Evoque. В классе больших SUV на первых местах оказались Ford Edge, Toyota Highlander и Honda Avancier.

Среди минивэнов в Китае лучшими признаны Wuling Hongguang S и Wuling Jiachen в компактном сегменте, а также Honda Odyssay, Buick GL8 и GAC M8 среди крупных моделей. Эти результаты подтверждают, что китайский рынок становится все более конкурентоспособным и способен предложить автомобили, которые не уступают по надежности мировым лидерам.

Выводы для российских водителей

Результаты исследований показывают, что на российском рынке по-прежнему можно найти автомобили, которые прослужат долгие годы без серьезных проблем. В топе оказались как привычные японские и немецкие бренды, так и новые имена из Китая и Кореи. При выборе машины стоит обращать внимание не только на стоимость и оснащение, но и на репутацию по части надежности - это поможет избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов в будущем.

Упомянутые марки: Subaru, BMW, Porsche, Honda, Toyota, Lexus, Hyundai, KIA, Opel, Volkswagen, Chery, Geely, Jetour, TANK, Audi, Buick, Land Rover, FAW, GAC, Changan, Ford, Alfa Romeo, Nissan, Lincoln, Acura, Tesla , Jaguar, Cadillac, Hongqi
Похожие материалы Субару, БМВ, Порше, Хонда, Тойота, Лексус, Хендай, Киа, Опель, Фольксваген, Чери, Джили, Джетур, Тэнк, Ауди, Бьюик, Ленд Ровер, ФАВ, ГАК, Чинган, Форд, Альфа Ромео, Ниссан, Линкольн, Акура, Тесла, Ягуар, Кадиллак, Хончи

