Эксперты поделятся онлайн секретами выездного выкупа

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29 сентября в 12:00 по Москве пройдёт новое онлайн-мероприятие «Автомаркетолога»: «Выездной выкуп – инструкция по применению». Разложить по полочкам выездной выкуп и различные его аспекты помогут спикеры, каждый из которых специализируется на определенном этапе этого процесса. Для удобства участников онлайн-дискуссия будет поделена на четыре части в соответствии с основными этапами процедуры обратного выкупа.

В первой части, озаглавленной «Парсинг», поговорят о том, с чего начинается обратный выкуп и о наиболее эффективных инструментах. Вторая часть будет посвящена коммуникации с клиентами. Эксперты расскажут, как наладить взаимодействие и заставить каналы работать. В третьей части речь пойдет об организации процесса оценки: как оценить автомобиль эффективно и не остаться в проигрыше. В финале обсудят особенности процесса итоговых расчетов.

Фото: Автомаркетолог

Ведущим онлайн-мероприятия по традиции выступит Олег Моисеев. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Все зарегистрированные участники получат в день трансляции ссылку на мероприятие.

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