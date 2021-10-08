Эксперты подсчитали, насколько серьезно подорожали подержанные автомобили в 2021 году
Рост цен был отмечен во всех возрастных категориях. Например, трехлетние машины подорожали с начала года на 11%, а пятилетние – на 15%. В остальных категориях цены росли еще быстрее. Кроме того, только в сентябре автомобили с пробегом прибавили порядка 5% или 38 тысяч рублей.
Примерно теми же темпами росли цены на новые автомобили. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля с начала года выросла на 21% и достигла 2,1 млн рублей. Как отметили журналисты «Коммерсанта», после окончания локдауна в июне 2020 года средневзвешенные цены на новые автомобили выросли к осени 2021 года на 464 тысячи рублей, что сопоставимо с ростом за предыдущие пять лет.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 8 254 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 5 150 000 РMercedes CLS 2019 в Москве
- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 2 740 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 359 000 РFord Mondeo 2006 в Москве
- 1 495 000 РVolvo XC60 2013 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 770 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий