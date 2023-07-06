Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил

Расчет по электрокарам провели для пяти моделей: Volkswagen ID.4, Skywell ET5, «Москвич 3е», Evolute i-Joy и Tesla Model Y. Автомобили с ДВС были представлены: четырьмя «китайцами»: Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Tank 300 и Changan UNI-K. Во внимание принимали потерю стоимости через 5 лет, величину транспортного налога и госпошлины, стоимость всех ТО и текущего ремонта (запчасти и работы), шины и шиномонтаж, страхование по ОСАГО и КАСКО, а также стоимость топлива/зарядки.

Выяснилось, что дешевле всего 1 километр пробега обойдется владельцу электрического кроссовера Evolute i-Joy даже в случае зарядки на дорогой и быстрой зарядной станции – порядка 22 рублей. Около 24 – 25 рублей каждый километр пробега обходится владельцам Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro, а также электрических кроссоверов «Москвич 3е». Самым дорогим в эксплуатации оказался электрический кроссовер Tesla Model Y, который в отличие от остальных участников позиционируется в премиальном сегменте и стоит заметно дороже.

Фото: НАПИ

Эксперты НАПИ пришли к выводу, что в 5-летней перспективе при сопоставимой цене электромобиля и автомобиля с ДВС стоимость владения «электричкой» оказывается меньше.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах