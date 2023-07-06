Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Выяснилось, что дешевле всего 1 километр пробега обойдется владельцу электрического кроссовера Evolute i-Joy даже в случае зарядки на дорогой и быстрой зарядной станции – порядка 22 рублей. Около 24 – 25 рублей каждый километр пробега обходится владельцам Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro, а также электрических кроссоверов «Москвич 3е». Самым дорогим в эксплуатации оказался электрический кроссовер Tesla Model Y, который в отличие от остальных участников позиционируется в премиальном сегменте и стоит заметно дороже.
Эксперты НАПИ пришли к выводу, что в 5-летней перспективе при сопоставимой цене электромобиля и автомобиля с ДВС стоимость владения «электричкой» оказывается меньше.
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-
30.06.2023, 14:42
Как изменились цены на новые автомобили в июне 2023 года
Ощутимое падение курса рубля в июне будет иметь отсроченный эффект. Пока большинство автопроизводителей продают автомобили по старым ценам. В июне пересмотрели прайс-листы только два бренда.Читать далее
-
27.06.2023, 09:51
Директор завода «Москвич» продержался на посту всего год: амбициозный план на 2023 год сорван
Дмитрий Пронин возглавил автозавод «Москвич» в мае 2022 года, после передачи московских активов Renault властям столицы. Производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре. В 2023 году планировали выпустить не менее 50 000 автомобилей, из которых 20% должны были быть электрическими «Москвич 3е». Однако за 5 месяцев удалось собрать лишь чуть более 400 электрокаров.Читать далее
-
05.06.2023, 14:15
5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года
Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее
-
04.06.2023, 14:42
4 самых дешевых электрических кроссовера на российском рынке в июне 2023 года
В течение последнего года на российском рынке один за другим появляются современные кроссоверы с полностью электрической силовой установкой. Стоят такие модели заметно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
06.07.2023, 17:16
В России готовятся уравнять бумажные и электронные документы водителей
ГИБДД и Минтранс РФ готовят проект постановления правительства, которое сделает тождественными бумажные и цифровые водительские документы. Автомобилисты смогут предъявлять права и документы на машину в электронном виде, а забытые дома бумажные экземпляры больше не будут поводом для штрафа или эвакуации.Читать далее
-
06.07.2023, 15:28
Эпичный полет автомобиля с последующим приземлением на крышу магазина попал на видео
Необычная авария, достойная франшизы «Форсаж», попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у одного из магазинов Саяногорска. Автомобиль использовал ограждение как рампу, чтобы взлететь на крышу торгового павильона.Читать далее
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