Эксперты подсчитали, во сколько обойдется поездка к морю на автомобиле
Кроме того, эксперты рекомендуют перед поездкой сделать ТО, заменить масло и все фильтры. На это уйдет еще около 6 тысяч рублей. Плюс не лишним будет проверить состояние автомобильной аптечки и комплектность набора автомобилиста. На все это уйдет максимум 2 тысяч рублей. Можно также купить автомобильные подушки (+700 рублей) и запастись омывающей жидкостью (+130 рублей).
В расчете стоимости автопутешествия использовались средние цены на товары и услуги. В зависимости от бюджета и личных предпочтений сумма может как увеличиваться, так и уменьшаться. Например, только если выбрать для ночевки хостел вместо мини-отеля или арендовать скромную квартиру и питаться в столовой, можно сэкономить до 2 500 рублей. Можно отказаться от покупки подушек, набора автомобилиста или даже ТО (- 10 000 рублей). С другой стороны, в дороге могут возникнуть и непредвиденные траты, например, срочный ремонт автомобиля или лекарства. К незапланированному увеличению бюджета тоже надо быть готовым.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 850 000 РLexus RX 2010 в Москве
- 990 000 РHyundai ix35 2012 в Зеленограде
- 500 000 РAcura MDX 2005 в Москве
- 3 200 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 98 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 4 750 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 1 770 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий