Эксперты посчитали долю иномарок в российских мегаполисах
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Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге – 81,4%. Еще в одном городе-миллионнике – Новосибирске – иномарки образуют свыше 80% местного автопарка. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучив автопарки городов-миллионнников.
Сразу в четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74 – 75% парка занимает продукция зарубежных производителей. Довольно близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно.
Учитывая тот факт, что в среднем по стране доля иномарок в парке легковых автомобилей составляет 62%, получается, что еще в шести городах-миллионниках этот показатель выше общероссийского. Это Уфа (69,4%), Челябинск (68,2%), Пермь (67,3%), Омск (67%), Воронеж (64,8%) и Волгоград (62,7%).
Таким образом, среди 16 крупнейших городов только в Самаре (59,4%) доля иномарок оказывается ниже, чем в целом по России. Во многом это связано с исторически более сильными рыночными позициями автомобилей Lada.
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