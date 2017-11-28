28 ноября 2017, 14:40

Эксперты посчитали, сколько россияне потратили на люкс-кары

По итогам 10 месяцев текущего года россияне приобрели люксовые автомобили на сумму 45 млрд рублей. В октябре было куплено дорогих машин общей стоимостью 4,4 млрд рублей.
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По данным аналитического агентства «Автостат», наибольшим спросом пользовался Mercedes-Benz S-Class, который за прошлый месяц разошелся тиражом 217 штук на сумму в 1,8 млрд рублей. На второй позиции находится BMW 7 Series: 138 автомобилистов сделали выбор в пользу этой машины (813,4 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Cadillac XTS – было куплено 40 автомобилей на сумму 449,4 млн рублей.

Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество люкс-авто в этом году. Не отстают от столичных жителей и южане - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.
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Эксперты посчитали, сколько россияне потратили на люкс-кары
По данным аналитического агентства «Автостат», наибольшим спросом пользовался Mercedes-Benz S-Class, который за прошлый месяц разошелся тиражом 217 штук на сумму в 1,8 млрд рублей. На второй позиции находится BMW 7 Series: 138 автомобилистов сделали выбор в пользу этой машины (813,4 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Cadillac XTS – было куплено 40 автомобилей на сумму 449,4 млн рублей.Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество люкс-авто в этом году. Не отстают от столичных жителей и южане - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию. {{vote_131}}
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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