28 ноября 2017, 14:40
Эксперты посчитали, сколько россияне потратили на люкс-кары
По итогам 10 месяцев текущего года россияне приобрели люксовые автомобили на сумму 45 млрд рублей. В октябре было куплено дорогих машин общей стоимостью 4,4 млрд рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат», наибольшим спросом пользовался Mercedes-Benz S-Class, который за прошлый месяц разошелся тиражом 217 штук на сумму в 1,8 млрд рублей. На второй позиции находится BMW 7 Series: 138 автомобилистов сделали выбор в пользу этой машины (813,4 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Cadillac XTS – было куплено 40 автомобилей на сумму 449,4 млн рублей.
Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество люкс-авто в этом году. Не отстают от столичных жителей и южане - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.
Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество люкс-авто в этом году. Не отстают от столичных жителей и южане - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.
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24.11.2017, 11:59
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