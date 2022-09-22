Эксперты предлагают выдавать водительские права мужчинам с 21 года (женщинам можно раньше)

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Почетный профессор и президент Австралийского колледжа дорожной безопасности Энн Уильямсон предлагает властям Нового Южного Уэльса наложить больше ограничений на молодых автомобилистов. Особенно на молодых мужчин. Увеличение возраста выдачи водительских прав позволит, по ее мнению, сократить число смертельных ДТП. Конечно, не все молодые водители одинаково безрассудны, но индивидуальный подход трудноосуществим на практике. Уильямсон предлагает поднять ценз до 21 или даже 22 лет.

С ней солидарна профессор Ребекка Айверс из Университета Нового Южного Уэльса, которая настаивает на гендерном подходе к вопросу. Мужчины более склонны к рискованному поведению. По статистике, они получают больше травм, как в детстве, так и будучи уже взрослыми.

Фото: iStock

Власти Нового Южного Уэльса пока не склонны всерьез рассматривать столь существенное изменение системы выдачи прав. Пока в правительстве хотят ограничить число пассажиров, которые могут ехать в машине с начинающим водителем.

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