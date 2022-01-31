Эксперты предрекают повышение стоимости новых машин: насколько еще подорожают автомобили в этом году
Более оптимистичный прогноз дает руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов. Он считает, что автомобили подорожают на 10% и более в 2022 году.
Автоэксперт Сергей Пигалкин из CarClick убежден, что россияне будут покупать новые автомобили 2021 года выпуска, если в экономике не будет никаких новых потрясений. При этом он прогнозирует увеличение стоимости новых авто на уровне 10% - 15% за год.
Также по прогнозам экспертов произойдет рост цен не только на первичном, но и на вторичном рынке из-за дефицита новых машин. То есть желающие приобрести автомобили станут покупать более старые машины по завышенной стоимости.
Разрешить проблему с нехваткой чипов удастся уже к лету этого года, считают эксперты. Однако, серьезно нарастить производство машин автопроизводителям в ближайшие годы не удастся. Так что дефицит новых машин продлится не один год.
Из-за сложившейся на рынке ситуации эксперты не советуют заключать договоры с дилерскими компаниями на покупку автомобиля со сроком поставки больше одного месяца, а также оформлять легковые машины в кредит, если покупатель не может заплатить первоначальный взнос в 70% от цены. В противном случае, желающие приобрести автомобиль рискуют купить его по очень завышенной цене.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 400 000 РCitroen Jumper 2012 в Москве
- 1 800 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 441 000 РHyundai Elantra 2017 в Москве
- 710 000 РFord Mondeo 2013 в Москве
- 1 670 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 5 450 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 3 510 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий