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Автор: Дмитрий Новиков

24 июня 2026, 14:59

Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива

Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива

Общественный совет по развитию такси: рост цен на бензин приведет к подорожанию поездок

Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива

В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.

В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.

В России назревает очередная волна повышения тарифов на услуги такси. Как сообщает «Абзац», председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что рост цен на топливо становится ключевым фактором, который напрямую отражается на стоимости поездок для пассажиров. По ее словам, расходы на бензин составляют значительную часть бюджета таксопарков и частных водителей, а любое удорожание топлива неминуемо сказывается на рентабельности бизнеса.

Зарипова подчеркнула, что в отрасли действует система динамического ценообразования: итоговая стоимость поездки формируется не только из затрат перевозчиков, но и зависит от баланса спроса и предложения в конкретный момент времени. Если расходы на топливо продолжают расти, часть водителей может отказаться выходить на линию, что приведет к снижению предложения и, как следствие, к увеличению тарифов.

Эксперт также отметила, что предсказать точный масштаб подорожания сейчас невозможно. На итоговую цену влияют множество факторов: региональные особенности, сезонные колебания, расходы на обслуживание автомобилей и даже дорожные пробки. В каждом регионе ситуация может развиваться по-своему, однако общая тенденция к росту цен на услуги такси уже прослеживается.

По мнению специалистов, увеличение стоимости топлива создает дополнительную финансовую нагрузку на перевозчиков, что формирует объективные предпосылки для дальнейшего роста тарифов. В условиях, когда расходы на обслуживание автомобилей и ремонт также продолжают увеличиваться, перевозчики вынуждены корректировать цены, чтобы сохранить бизнес на плаву.

Если Вы не знали, Совет занимается анализом рынка, выработкой рекомендаций для участников и взаимодействием с государственными структурами. В последние годы внимание к проблемам такси усилилось на фоне роста числа пользователей и изменений в законодательстве. Эксперты Совета часто выступают с инициативами по регулированию тарифов и улучшению условий работы водителей.

В качестве дополнительного контекста стоит отметить, что недавно независимая сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль», работающая в Москве и Московской области, снизила цены на все виды топлива после обращения Федеральной антимонопольной службы. Однако, по мнению участников рынка, это снижение носит временный характер и не способно компенсировать общий тренд на удорожание топлива в стране. В результате, вопрос о дальнейшем росте цен на такси остается актуальным для большинства регионов России.

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