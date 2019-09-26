26 сентября 2019, 11:22
Эксперты прогнозируют рост автомобильного рынка России
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Компания PwC опубликовала обзор российского авторынка и предложила несколько вариантов дальнейшего развития событий. Согласно базовому сценарию, после снижения в 2019 году продажи вернутся к росту в течение последующих двух лет.
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На последующие 2020 и 2021 годы базовый прогноз более оптимистичный. В 2020 году рынок новых автомобилей должен увеличиться до 1,75 млн автомобилей, а в 2021 году – до 1,93 миллиона. Способствовать росту продаж должна благоприятная ситуация на макроэкономическом уровне – отсутствие внешних шоков, стабильность национальной валюты и специальные инвестиционные контракты, которые многие автопроизводители подписали с российским правительством.
Отдельная часть обзора PwC посвящена электрокарам. В 2018 году в России суммарно было продано 2 383 новых и подержанных электромобиля, причем большая часть (94%) приходится именно на машины с пробегом, импортируемые из Японии в Дальневосточный регион. По прогнозу аналитиков, продажи электрокаров в течение ближайших пяти лет будут расти, в среднем, на 30% в год. В 2025 году объем российского рынка может составить 14,9 тыс. электрокаров, что все равно крайне мало в сравнении с миллионными показателями продаж автомобилей с ДВС.
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Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Цитата:| Кому: shevahohol Эх, жаль поздно я тут зарегился, так бы все полностью рассказал, где какие плюшки и куда лучше ехать, и где ловить нечего
А по подробнее можно, что там случилось?
Нормально работают, по комиссии реализуют авто быстро и без проблем, мне понравилось так продавать
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