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26 сентября 2019, 11:22

Эксперты прогнозируют рост автомобильного рынка России

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Компания PwC опубликовала обзор российского авторынка и предложила несколько вариантов дальнейшего развития событий. Согласно базовому сценарию, после снижения в 2019 году продажи вернутся к росту в течение последующих двух лет.
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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году постепенно снижаются по сравнению с показателями прошлого года. По базовому прогнозу экспертов PwC в нынешнем году дилерам удастся продать порядка 1,64 млн автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. В самом лучшем случае продажи вырастут на 0,5% до 1,67 млн автомобилей. По какому сценарию будут развиваться события, будет зависеть от состояния рубля и государственной поддержки автопрома. Немного увеличить продажи может грядущее с 1 января повышение ставки утилизационного сбора и последующее подорожание. Поэтому в декабре ожидается всплеск покупательской активности.

На последующие 2020 и 2021 годы базовый прогноз более оптимистичный. В 2020 году рынок новых автомобилей должен увеличиться до 1,75 млн автомобилей, а в 2021 году – до 1,93 миллиона. Способствовать росту продаж должна благоприятная ситуация на макроэкономическом уровне – отсутствие внешних шоков, стабильность национальной валюты и специальные инвестиционные контракты, которые многие автопроизводители подписали с российским правительством.

Отдельная часть обзора PwC посвящена электрокарам. В 2018 году в России суммарно было продано 2 383 новых и подержанных электромобиля, причем большая часть (94%) приходится именно на машины с пробегом, импортируемые из Японии в Дальневосточный регион. По прогнозу аналитиков, продажи электрокаров в течение ближайших пяти лет будут расти, в среднем, на 30% в год. В 2025 году объем российского рынка может составить 14,9 тыс. электрокаров, что все равно крайне мало в сравнении с миллионными показателями продаж автомобилей с ДВС.


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Эксперты прогнозируют рост автомобильного рынка России
{{material_127486}}Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году постепенно снижаются по сравнению с показателями прошлого года. По базовому прогнозу экспертов PwC в нынешнем году дилерам удастся продать порядка 1,64 млн автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. В самом лучшем случае продажи вырастут на 0,5% до 1,67 млн автомобилей. По какому сценарию будут развиваться события, будет зависеть от состояния рубля и государственной поддержки автопрома. Немного увеличить продажи может грядущее с 1 января повышение ставки утилизационного сбора и последующее подорожание. Поэтому в декабре ожидается всплеск покупательской активности.На последующие 2020 и 2021 годы базовый прогноз более оптимистичный. В 2020 году рынок новых автомобилей должен увеличиться до 1,75 млн автомобилей, а в 2021 году – до 1,93 миллиона. Способствовать росту продаж должна благоприятная ситуация на макроэкономическом уровне – отсутствие внешних шоков, стабильность национальной валюты и специальные инвестиционные контракты, которые многие автопроизводители подписали с российским правительством.Отдельная часть обзора PwC посвящена электрокарам. В 2018 году в России суммарно было продано 2 383 новых и подержанных электромобиля, причем большая часть (94%) приходится именно на машины с пробегом, импортируемые из Японии в Дальневосточный регион. По прогнозу аналитиков, продажи электрокаров в течение ближайших пяти лет будут расти, в среднем, на 30% в год. В 2025 году объем российского рынка может составить 14,9 тыс. электрокаров, что все равно крайне мало в сравнении с миллионными показателями продаж автомобилей с ДВС.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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