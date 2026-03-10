Независимая лаборатория оценила твердотельную батарею Donut Lab — что показал тест и почему он вызвал вопросы

10 марта 2026, 06:27
Эксперты проверили батарею Donut Lab: неожиданные результаты испытаний
Donut Lab вновь оказалась в центре внимания: независимая лаборатория провела серию испытаний их твердотельной батареи. Результаты подтвердили часть заявленных характеристик, но один из тестов вызвал недоумение у специалистов. Почему этот эксперимент стал предметом обсуждения - разбираемся в деталях.
Тема твердотельных аккумуляторов не соответствует действительности: производители и стартапы во всем мире пытаются создать стандарт, который изменит рынок электромобилей.
Donut Lab, заявившая о разработке собственной твердотельной батареи, сразу же оказалась под пристальным вниманием экспертов. Причина проста – слишком смелые утверждения о характеристиках и эффективности, которые пока никто не смог подтвердить на практике. Чтобы проверить свои заявления, Donut Lab обратилась в независимую лабораторию для проведения комплексных испытаний своей батареи.
Результаты двух первых тестов подтвердили часть заявленных параметров: аккумулятор действительно обеспечивает устойчивую энергию и стабильную работу при различных нагрузках. Однако третий тест, целью которого было доказать, что батарея Donut Lab не является суперконденсатором, вызвал у специалистов вопросы. Этот эксперимент завершился в соответствии с поведением типичных хороших суперконденсаторов.
В ходе испытаний специалисты анализировали скорость заряда и разряда, а также форму кривой напряжения. По итогам теста было установлено, что устройство Donut Lab ведет себя как классический аккумулятор, а не как суперконденсатор. Тем не менее, эксперты отмечают, что подобная проверка не является ключевой для оценки перспективности технологии – гораздо важнее параметры энергоемкости, безопасности и стоимости производства.
В профессиональном сообществе результаты вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны, Donut Lab сумела доказать, что их батарея — не просто очередной маркетинговый ход. С другой стороны, выбранный для тестирования метод оказался менее значимым для оценки преимущества твердотельных аккумуляторов. Многие эксперты считают, что подобные испытания отвлекают внимание от действительно важных вопросов: готова ли технология к массовому внедрению, как она ведет себя в реальных условиях эксплуатации и может ли конкурировать с существующими решениями по цене и надежности.
Пока Donut Lab продолжает работать над усовершенствованием своей батареи, рынок электромобилей ожидает настоящего технологического прорыва. В ближайшие годы именно независимые проверки и открытость результатов станут главным критерием доверия к новым разработкам. Мы продолжим следить за дальнейшими шагами компании и ждать более содержательных исследований, которые дадут ответы на основные вопросы отрасли.
Похожие материалы
-
10.03.2026, 08:16
Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.Читать далее
-
10.03.2026, 07:52
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.Читать далее
-
10.03.2026, 07:48
В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей
В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
10.03.2026, 07:40
Skoda Auto вернулась: в России зарегистрирован новый товарный знак до 2035 года
Чешский автогигант Skoda Auto неожиданно оформил новый товарный знак в России впервые за восемь лет. Это решение может изменить рынок: теперь компания сможет официально продавать не только легковые авто, но и трамваи, автобусы и даже поезда. Почему это важно именно сейчас и какие последствия ждут автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 06:49
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 06:41
Новый взгляд на Mercedes-Maybach S-Class: неожиданный дизайн и свежие решения
Mercedes-Maybach S-Class получил виртуальное переосмысление: дизайнер предложил радикально иной облик для флагманского седана. В материале - подробности о необычных изменениях, технических особенностях и причинах, почему этот проект вызвал столько обсуждений среди экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
10.03.2026, 06:19
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а полноценное решение для тех, кто ищет свободу передвижения и комфорт в самых труднодоступных местах. В чем его уникальность и почему он может изменить подход к путешествиям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 05:43
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.Читать далее
-
09.03.2026, 19:02
Brinkley Model Z 2700: новые стандарты роскоши и комфорта в сегменте средних автодомов
Brinkley Model Z 2700 2026 года - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и внимание к деталям меняют представление о путешествиях. В чем уникальность этой модели и почему она вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
