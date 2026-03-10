Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 06:27

Donut Lab вновь оказалась в центре внимания: независимая лаборатория провела серию испытаний их твердотельной батареи. Результаты подтвердили часть заявленных характеристик, но один из тестов вызвал недоумение у специалистов. Почему этот эксперимент стал предметом обсуждения - разбираемся в деталях.

Donut Lab вновь оказалась в центре внимания: независимая лаборатория провела серию испытаний их твердотельной батареи. Результаты подтвердили часть заявленных характеристик, но один из тестов вызвал недоумение у специалистов. Почему этот эксперимент стал предметом обсуждения - разбираемся в деталях.

Тема твердотельных аккумуляторов не соответствует действительности: производители и стартапы во всем мире пытаются создать стандарт, который изменит рынок электромобилей.

Donut Lab, заявившая о разработке собственной твердотельной батареи, сразу же оказалась под пристальным вниманием экспертов. Причина проста – слишком смелые утверждения о характеристиках и эффективности, которые пока никто не смог подтвердить на практике. Чтобы проверить свои заявления, Donut Lab обратилась в независимую лабораторию для проведения комплексных испытаний своей батареи.

Результаты двух первых тестов подтвердили часть заявленных параметров: аккумулятор действительно обеспечивает устойчивую энергию и стабильную работу при различных нагрузках. Однако третий тест, целью которого было доказать, что батарея Donut Lab не является суперконденсатором, вызвал у специалистов вопросы. Этот эксперимент завершился в соответствии с поведением типичных хороших суперконденсаторов.

В ходе испытаний специалисты анализировали скорость заряда и разряда, а также форму кривой напряжения. По итогам теста было установлено, что устройство Donut Lab ведет себя как классический аккумулятор, а не как суперконденсатор. Тем не менее, эксперты отмечают, что подобная проверка не является ключевой для оценки перспективности технологии – гораздо важнее параметры энергоемкости, безопасности и стоимости производства.

В профессиональном сообществе результаты вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны, Donut Lab сумела доказать, что их батарея — не просто очередной маркетинговый ход. С другой стороны, выбранный для тестирования метод оказался менее значимым для оценки преимущества твердотельных аккумуляторов. Многие эксперты считают, что подобные испытания отвлекают внимание от действительно важных вопросов: готова ли технология к массовому внедрению, как она ведет себя в реальных условиях эксплуатации и может ли конкурировать с существующими решениями по цене и надежности.

Пока Donut Lab продолжает работать над усовершенствованием своей батареи, рынок электромобилей ожидает настоящего технологического прорыва. В ближайшие годы именно независимые проверки и открытость результатов станут главным критерием доверия к новым разработкам. Мы продолжим следить за дальнейшими шагами компании и ждать более содержательных исследований, которые дадут ответы на основные вопросы отрасли.

