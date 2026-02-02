Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 11:49

Эксперты раскрыли неожиданные причины роста расхода топлива у современных авто

Ваышло исследование: какие привычки водителей и технические нюансы чаще всего приводят к перерасходу бензина

Вышло исследование: специалисты разобрали, почему даже новые автомобили могут неожиданно начать «жрать» больше топлива. Какие ошибки водителей и скрытые факторы чаще всего приводят к лишним расходам - советы, которые мало кто применяет на практике.

В условиях постоянного роста цен на топливо и ужесточения требований к экономии, вопрос снижения расхода бензина становится для российских автомобилистов как никогда актуальным. Даже владельцы новых машин все чаще сталкиваются с тем, что заявленный производителем расход оказывается недостижимым в реальных условиях. Как сообщает Autonews, эксперты разобрали, какие привычки водителей и технические нюансы чаще всего приводят к перерасходу топлива, и что можно сделать, чтобы не переплачивать на заправке и в сервисе.

Первое, на что стоит обратить внимание - это качество топлива. Экономия на заправке может обернуться серьезными тратами на ремонт и неожиданным ростом расхода. Использование топлива, не соответствующего рекомендациям производителя, приводит к нестабильной работе двигателя и увеличению затрат на бензин. Даже если разница в цене кажется незначительной, последствия могут быть весьма ощутимыми: от засорения топливной системы до выхода из строя дорогостоящих компонентов.

Не менее важен и выбор моторного масла. Многие водители недооценивают влияние вязкости и качества масла на расход топлива. Неправильно подобранное или несвоевременно замененное масло создает дополнительное сопротивление в двигателе, снижает его эффективность и увеличивает потребление бензина. Специалисты советуют строго придерживаться рекомендаций завода-изготовителя и не затягивать с заменой масла, чтобы избежать лишних расходов.

Еще один фактор, который часто игнорируют - состояние расходников. Засоренные свечи зажигания, топливные, воздушные и салонные фильтры не только ухудшают динамику автомобиля, но и заставляют двигатель работать с повышенной нагрузкой. Это напрямую отражается на расходе топлива. Регулярная диагностика и своевременная замена этих элементов - залог стабильной работы мотора и экономии на заправке.

Стиль вождения также играет ключевую роль. Частые резкие разгоны и торможения, особенно в городском потоке, приводят к перерасходу топлива. Опытные водители советуют заранее оценивать дорожную ситуацию и плавно снижать скорость перед светофорами, используя инерцию автомобиля. Такой подход позволяет не только экономить до 30% топлива, но и снижает износ тормозной системы.

Оптимальная скорость движения - еще один важный аспект. Для большинства современных автомобилей на трассе экономичным считается диапазон 90–100 км/ч, а в городе - 50–70 км/ч. При этом двигатель работает в наиболее эффективном режиме, а расход топлива остается близким к паспортным значениям. Увеличение скорости выше этих показателей приводит к экспоненциальному росту расхода и риску аварий, при этом выигрыш во времени оказывается минимальным.

Давление в шинах - деталь, о которой часто забывают. Недостаточно накачанные колеса увеличивают сопротивление качению, что может добавить к расходу топлива до 5%. Кроме того, это ускоряет износ шин и негативно сказывается на управляемости автомобиля. Проверять давление рекомендуется не реже одного раза в месяц, особенно перед дальними поездками.

Использование кондиционера - еще один скрытый потребитель топлива. В среднем, включенный кондиционер увеличивает расход на 10%, а на автомобилях с малолитражными моторами - еще больше. В городских условиях на низких скоростях специалисты советуют по возможности обходиться открытыми окнами, а на трассе - наоборот, использовать кондиционер, чтобы избежать лишнего аэродинамического сопротивления.

Наконец, не стоит забывать о лишнем багаже. Перевозка ненужных вещей в салоне и багажнике увеличивает массу автомобиля и, как следствие, расход топлива. Тяжелые предметы лучше размещать ближе к центру машины и ниже, чтобы не нарушать баланс и управляемость. Такой подход не только экономит бензин, но и делает поездку безопаснее.

Как видно, экономия топлива - это не только вопрос выбора автомобиля, но и результат внимательного отношения к деталям и привычкам за рулем. Следуя простым советам специалистов, можно существенно снизить расходы на топливо и продлить срок службы автомобиля.

