Эксперты рассказали, что будет с автокредитами в 2022 году
Фото: Ведомости
Вместе с тем, реальные доходы населения продолжат падать, что неизбежно приведет к переориентации на более дешевые, в том числе подержанные автомобили. Многие вынуждены будут отложить покупку нового автомобиля, а значит число выданных кредитов сократится. С другой стороны, россияне вынуждены будут привлекать заемные средства даже при покупке машин с пробегом. «Объем выдач на авто с пробегом может сравняться с объемом выдач кредитов на новые автомобили», – отметил Денис Швейцаров, управляющий директор по развитию продаж в сети РГС Банка.
Также продолжится давление на маржу банков в автокредитовании за счет роста комиссии партнерской сети, проблем досрочных погашений и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Все большую конкуренцию сектору автокредитования будут составлять сервисы новой мобильности: каршеринг, такси и подписка, которому, по прогнозам, приблизятся к 2025 году к 20% от общего объема автофинансирования в России.
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 340 000 РChevrolet Lacetti 2008 в Москве
- 530 000 РFord Mondeo 2010 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Pajero Sport 2012 в Москве
- 720 000 РToyota Avensis 2008 в Москве
- 3 250 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 1 700 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 420 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 120 000 РГАЗ Соболь 2752 2020 в Москве
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