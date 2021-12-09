9 декабря 2021, 09:24
Эксперты рассказали, что будет с дефицитом автомобилей весной 2022 года
На форуме «РосАвтоДилер» дилеры и производители обсудили перспективы российского авторынка в 2022 году. Отдельное внимание уделили падению продаж, связанному с дефицитом новых автомобилей.
Дарья Климова Фото: РБК
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С нехваткой машин дилеры впервые столкнулись в августе 2021 года. Главная причина – снижение объемов производства из-за глобального дефицита автомобильной электроники. В Минпромторге прогнозируют, что в следующем году проблему полностью решить не удастся, но ситуация может стабилизироваться. Пока по результатам 11 месяцев в России было продано 1,4 млн новых автомобилей или на 7% больше, чем в 2020 году. Даже с учетом декабрьского падения продаж, год должен завершиться в плюсе.
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09.12.2021, 07:42
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В Сколково показали первый в мире «таксимобиль»: сдвижная дверь, ровный пол и телевизоры для пассажиров
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