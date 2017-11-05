5 ноября 2017, 16:05
Эксперты рассказали, что покупают украинцы
Украинский рынок новых автомобилей в период с января по октябрь текущего года вырос более чем на 30%. Это означает, что жители «самостийной» сообща приобрели 65,5 тыс. ед. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
KIA Sportage
Выпускается с 1994 г.
Новый от 1 269 900 до 2 139 900 Р
Отзывов: 9
На 2 почетном месте разместился бюджетный Renault Logan - парк этого компактного седана в сопредельном с нами государстве увеличился на 2 352 ед. Замыкает первую тройку лифтбек Skoda Octavia, спрос на которую составил – 2160 экз.
Далее следуют Toyota RAV4 (2124 авто), Renault Duster (2106 ед.), Toyota Corolla (1489 шт.), Hyundai Tucson (1463 шт.), Toyota Camry (1444 шт.), Ravon R2 (1261 шт.) и Nissan Qashqai (1253 шт.).
Если говорить только про октябрь 2017-го, то свои первые номера в Украине получили 7652 новых легковых автомобиля, что адекватно росту в 26% относительно октября прошлого года. Бестселлером месяца стал Volkswagen Golf (427 ед.).
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15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
05.12.2013, 06:09
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Владею KIA Spotrage 2012 года. Третий год уже. До прошлого года не знал бед. А потом повсеместно начали появляться статьи на тему задиров в двигателях, как раз машин моего поколения. Задиры появляются до 100тыс км, у меня сейчас 87тыс км. как появилась инфа об этих задирах сразу же цены на данные тачки ...
у меня спорткейж 1-й выпуск, не могу понять пропала задняя, все остальные включаются на ура. помогите разобратся ??????
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