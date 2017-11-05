5 ноября 2017, 16:05

Эксперты рассказали, что покупают украинцы

Украинский рынок новых автомобилей в период с января по октябрь текущего года вырос более чем на 30%. Это означает, что жители «самостийной» сообща приобрели 65,5 тыс. ед. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
^

KIA Sportage
Выпускается с 1994 г.
Новый от 1 269 900 до 2 139 900 Р
Отзывов: 9
Активнее всего братья-славяне приобретали Kia Sportage: за указанный отрезок времени в стране было отгружено 3010 ед. Таким образом, корейский кроссовер занял без малого 5% рынка новых автомобилей Украины.

На 2 почетном месте разместился бюджетный Renault Logan - парк этого компактного седана в сопредельном с нами государстве увеличился на 2 352 ед. Замыкает первую тройку лифтбек Skoda Octavia, спрос на которую составил – 2160 экз.

Далее следуют Toyota RAV4 (2124 авто), Renault Duster (2106 ед.), Toyota Corolla (1489 шт.), Hyundai Tucson (1463 шт.), Toyota Camry (1444 шт.), Ravon R2 (1261 шт.) и Nissan Qashqai (1253 шт.).

Если говорить только про октябрь 2017-го, то  свои первые номера в Украине получили 7652 новых легковых автомобиля, что адекватно росту в 26% относительно октября прошлого года. Бестселлером месяца стал Volkswagen Golf (427 ед.).

Купить авто Киа Спортейдж

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Владею KIA Spotrage 2012 года. Третий год уже. До прошлого года не знал бед. А потом повсеместно начали появляться статьи на тему задиров в двигателях, как раз машин моего поколения. Задиры появляются до 100тыс км, у меня сейчас 87тыс км. как появилась инфа об этих задирах сразу же цены на данные тачки ...
Герман92
пропала задняя передача
у меня спорткейж 1-й выпуск, не могу понять пропала задняя, все остальные включаются на ура. помогите разобратся ??????
sever81
Автомобили до 1000000 рублей
Почти весь С-класс влезет
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа KIA Sportage
Объявления о продаже KIA Sportage
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Эксперты рассказали, что покупают украинцы
{{model_627}} Активнее всего братья-славяне приобретали Kia Sportage: за указанный отрезок времени в стране было отгружено 3010 ед. Таким образом, корейский кроссовер занял без малого 5% рынка новых автомобилей Украины.На 2 почетном месте разместился бюджетный Renault Logan - парк этого компактного седана в сопредельном с нами государстве увеличился на 2 352 ед. Замыкает первую тройку лифтбек Skoda Octavia, спрос на которую составил – 2160 экз.Далее следуют Toyota RAV4 (2124 авто), Renault Duster (2106 ед.), Toyota Corolla (1489 шт.), Hyundai Tucson (1463 шт.), Toyota Camry (1444 шт.), Ravon R2 (1261 шт.) и Nissan Qashqai (1253 шт.).Если говорить только про октябрь 2017-го, то  свои первые номера в Украине получили 7652 новых легковых автомобиля, что адекватно росту в 26% относительно октября прошлого года. Бестселлером месяца стал Volkswagen Golf (427 ед.).
2017-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волгодонск Стерлитамак Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG