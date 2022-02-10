Эксперты рассказали, есть ли будущее у автомобилей с «механикой»
АКПП выбирают из-за более комфортной езды. Вся автомобильная индустрия движется в сторону максимального удобства. Раньше подушки безопасности и ABS были опциями за доплату, теперь это базовые вещи. Со временем та же судьба постигнет «автомат». Уже сейчас у некоторых моделей комплектация с АКПП стоит всего на 30 000 рублей дороже, чем аналогичная с «механикой».
С другой стороны, финансовая сторона по-прежнему имеет решающее значение. Несмотря на внушительные объемы продаж, в ТОП-10 не попала ни одна модель Lada. Клиенты предпочитают более доступные версии на «механике». Для сравнения, за весь прошлый год было продано 21,4 тыс. автомобилей семейства Vesta с автоматической коробкой передач. Одни автолюбители отдают предпочтение из-за более низкой цены автомобиля, другие – из-за большей надежности механической трансмиссии и низкой стоимости ремонта.
Эксперты Банкавто уверены, будущее – за машинами с АКПП. В ближайшие 10 лет версии с «механикой» практически исчезнут из прайс-листов дилеров. Такой тип трансмиссии останется прерогативой подержанных автомобилей, мелкосерийных спорткаров и утилитарной техники, которой автоматические коробки передач противопоказаны.
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