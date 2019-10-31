31 октября 2019, 12:52
Эксперты рассказали, где в России больше мотоциклов
- 43
- 0
Фото: theins.ru
Российский рынок новых и подержанных мотоциклов демонстрирует в 2019 году устойчивый рост. По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля в нашей стране было зарегистрировано 2,4 млн мотоциклов. По этому показателю Москва не попала даже в первую пятерку.
Ранее мы писали
Мотоциклы в нашей страны становятся все более популярными. Растут продажи не только новых мотоциклов, но и ...Читать далее
В остальных регионах объем мотопарка существенно меньше отметки в 100 тысяч единиц. В Тульской области, которая занимает по этому показателю пятое место в России, зарегистрировано 84,7 тыс. байков. Москва довольствуется лишь шестой строчкой (83,5 тыс. экз.). В ТОП-10 также еще пять российских областей: Свердловская (82,6 тыс. экз.), Кировская (74,4 тыс. экз.), Нижегородская (73,9 тыс. экз.) и Московская (66,3 тыс. экз.).
Интересно, что по объему продаж как новых, так и подержанных мотоциклов лидируют Москва и Подмосковье. Самой востребованной маркой при покупке нового мотоцикла остается BMW, а на вторичном рынке первенство удерживают японские бренды: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Sanych_65 Добрый день. А почему бы не рассмотреть Grand Vitara или CR-V? Это очень интересные варианты в данный бюджет. Вопрос, как обычно, в том, чтобы найти достойный вариант. Можно почитать статьи о выборе авто по ссылке: https:// петербургские-автоэксперты.рф/ stati-ob-avto ...
Это полный п...! Продали машину, с виду нормальная, оказалась с дефектом двигателя. Я перед покупкой хотел заказать диагностику, но это надо ехать в ближайший сервис, и менеджер мне так сказал: пожалуйста, езжайте, но нужно будет оставить залог и сделать кучу телодвижений, чтобы он мог быть уверен, что ...
Отрабатывают мошеннические схемы. Автомобиль находился на другом складе, мне его показали на планшете. Предложили внести задаток с условием, что он потом войдет в финальную стоимость авто. Подписали все, я оплатил, и через какие-то полчаса пригнали машину. Даже близко не то, что показывали. Одно крыло ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве