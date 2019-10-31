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31 октября 2019, 12:52

Эксперты рассказали, где в России больше мотоциклов

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Фото: theins.ru
Российский рынок новых и подержанных мотоциклов демонстрирует в 2019 году устойчивый рост. По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля в нашей стране было зарегистрировано 2,4 млн мотоциклов. По этому показателю Москва не попала даже в первую пятерку.
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По статистике, больше всего мотоциклов зарегистрировано в Краснодарском крае – 114,6 тыс. единиц или 5% всего отечественного мотопарка. Второе место занимает Приморский край с показателем 105,9 тыс. мотоциклов. На третьей строчке – Башкортостан, где зарегистрировано 103,9 тыс. экземпляров. Четвертая позиция досталась Саратовской области (102 тыс. экз.). 

В остальных регионах объем мотопарка существенно меньше отметки в 100 тысяч единиц. В Тульской области, которая занимает по этому показателю пятое место в России, зарегистрировано 84,7 тыс. байков. Москва довольствуется лишь шестой строчкой (83,5 тыс. экз.). В ТОП-10 также еще пять российских областей: Свердловская (82,6 тыс. экз.), Кировская (74,4 тыс. экз.), Нижегородская (73,9 тыс. экз.) и Московская (66,3 тыс. экз.).

Интересно, что по объему продаж как новых, так и подержанных мотоциклов лидируют Москва и Подмосковье. Самой востребованной маркой при покупке нового мотоцикла остается BMW, а на вторичном рынке первенство удерживают японские бренды: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.


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Эксперты рассказали, где в России больше мотоциклов
{{material_127578}}По статистике, больше всего мотоциклов зарегистрировано в Краснодарском крае – 114,6 тыс. единиц или 5% всего отечественного мотопарка. Второе место занимает Приморский край с показателем 105,9 тыс. мотоциклов. На третьей строчке – Башкортостан, где зарегистрировано 103,9 тыс. экземпляров. Четвертая позиция досталась Саратовской области (102 тыс. экз.). В остальных регионах объем мотопарка существенно меньше отметки в 100 тысяч единиц. В Тульской области, которая занимает по этому показателю пятое место в России, зарегистрировано 84,7 тыс. байков. Москва довольствуется лишь шестой строчкой (83,5 тыс. экз.). В ТОП-10 также еще пять российских областей: Свердловская (82,6 тыс. экз.), Кировская (74,4 тыс. экз.), Нижегородская (73,9 тыс. экз.) и Московская (66,3 тыс. экз.).Интересно, что по объему продаж как новых, так и подержанных мотоциклов лидируют Москва и Подмосковье. Самой востребованной маркой при покупке нового мотоцикла остается BMW, а на вторичном рынке первенство удерживают японские бренды: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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