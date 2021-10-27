Эксперты рассказали, как избежать заноса
Фото: quora.com
Чего греха таить: зачастую мы просто не умеем грамотно ездить по мокро-снежной дороге. Да и откуда взяться этим самым навыкам, ведь в автошколах берут деньги совсем не за это. Исходя из обозначенной проблемы, нелишними будут советы опытных автомобилистов, «закаливших» свои знания в суровой практике автоспорта.
«Внатяг» или на пониженной
По большому счету, существуют 2 способа движения по снегу и скользкому покрытию: на пониженной передаче и «внатяг». Второй метод дает хороший зацеп колес дорогой и снижает возможную их пробуксовку. Когда автомобиль едет «внатяг», переключение на следующую передачу осуществляется несколько раньше. К примеру, на 3-ю при 25-30 км/ч, на 4-ю при 40-45 км/ч. Некоторые автомобилисты в таких условиях даже трогаются с места со 2-й передачи – это снижает пробуксовку. Безусловно, движение «внатяг» эффективно, но имеет один большой «минус»: мотор работает с повышенными нагрузками, а это увеличивает его износ и снижает возможность торможения двигателем.
Чтобы достичь хорошего торможения силовым агрегатом, надо двигаться на пониженных передачах. Автоматически вы получите достаточный запас мощности и возможность выхода из заноса. Но этот метод сложен в исполнении, поскольку резкое нажатие на акселератор может привести к пробуксовке ведущих колес и занос автомобиля с классической компоновкой привода (или снос передней оси переднеприводной модели). Двигаясь на пониженных передачах, водитель должен уметь точно пользоваться педалью газа и чувствовать дорогу.
Повороты на скользкой дороге следует проходить только на включенной передаче. При этом, чем более скользкая дорога или круче поворот, тем меньше должна быть скорость, и более низкая передача должна быть включена до входа в него. Выжимать сцепление при прохождении поворота нельзя - это заметно ухудшает сцепление ведущих колес проезжей частью и способно вызвать занос.
Если у вас переднеприводный автомобиль, то ваша вероятность попадания в занос куда ниже, чем заднеприводного варианта. У машин с колесной формулой 4x4 все зависит от распределения крутящего момента между осями. Так, при соотношении 60:40 полноприводник ближе по поведению к переднеприводному автомобилю, при соотношении 40:60 – к «классике». Исходя из этих конструктивных особенностей, существуют свои приемы выхода из заноса различных типов машин.
Грамотно работаем рулем
Если вы все же попали в занос, первым вашим действием должен стать поворот руля в сторону возникшего заноса (если речь идет о заносе «кормы» автомобиля). Угол поворота «баранки» напрямую зависит от глубины заноса: чем сильнее занос, тем больше необходимо поворачивать руль (иногда даже до упора). Все эти действия должны быть быстрыми, что называется, с опережением.
В то же время, если рулевое колесо будет повернуто больше, чем требуется, может произойти занос в другую сторону, причем, с большей амплитудой. В дальнейшем, неправильно работая рулем, будет трудно остановить раскачку машины, а это может привести к нежелательному ее развороту. Хорошо, если водитель чувствует нейтральное положение руля, при котором колеса направлены прямо. Тогда после серии движений «баранки» влево-вправо он сможет поставить ее в нейтральное положение.
Добавить газа или сбросить его?
Не менее важное значение имеет и правильная работа педалью газа. На автомобиле с передним приводом водитель должен нажать на акселератор, добавляя обороты двигателя. Но сделать это так, чтобы ведущие колеса не ушли в пробуксовку. Если удастся поймать момент заноса и дозировано добавить обороты двигателя, то ведущие колеса, направленные в сторону заноса, «вытащат» автомобиль на нужную траекторию.
При заносе заднеприводного автомобиля водитель должен сбросить газ. При этом произойдет торможение двигателем (то есть задними колесами). Если газ будет сброшен слишком резко, то торможение двигателем может сильно «утащить» задок автомобиля в противоположном направлении и вызовет ненужную его раскачку.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. На переднеприводном автомобиле необходимо снижать скорость до входа в поворот и проходить его, увеличивая обороты. На машине с классическим приводом, наоборот, при прохождении поворота надо сбрасывать газ, при этом тормозя двигателем.
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