Что ждет рынок авто с пробегом в 2026 году — дефицит, рост или падение цен?

19 декабря 2025, 15:33
Эксперты рассказали, как изменятся цены на подержанные автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто может удивить. Эксперты не ждут резких скачков цен. Возможен дефицит популярных моделей. Спрос и структура продаж изменятся. Подробности - в нашем материале.
Российский рынок автомобилей с пробегом завершает 2025 год с небольшим, но стабильным ростом. По информации Autonews, за год продажи увеличились примерно на 3%. Однако уже в 2026 году ситуация может измениться: эксперты отмечают, что на горизонте видны новые тенденции, которые способны повлиять на стоимость и доступность подержанных машин.
В дилерских центрах не ожидают заметного подорожания автомобилей с пробегом. Специалисты считают, что старение автопарка сдерживает рост цен, а средняя стоимость, скорее всего, останется на уровне 2025 года или даже немного снизится. При этом рынок остается чувствительным к состоянию машин: наибольшим спросом пользуются свежие и ухоженные экземпляры.
В то же время некоторые эксперты не исключают, что в начале 2026 года цены на отдельные категории автомобилей могут вырасти. Особенно это касается популярных европейских моделей, где рост может достигнуть 15%. Причина - ограниченное предложение и нехватка надежных машин в массовом сегменте. В целом, по мнению аналитиков, разница в цене между новыми и подержанными автомобилями может увеличиться до 40–50%, что сделает вторичный рынок еще более привлекательным для покупателей.
Дефицит и новые правила
Одним из ключевых факторов, способных повлиять на рынок, станет изменение ставок утилизационного сбора. По мнению специалистов, это приведет к удорожанию поддержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа, особенно премиальных иномарок возрастом от трех до пяти лет и мощностью свыше 160 л.с. В массовом сегменте подорожание затронет кроссоверы, которые ранее активно ввозились россиянами.
В нижнем ценовом сегменте, где преобладают автомобили старше десяти лет, на стоимость будут влиять инфляция и покупательский спрос. Ожидается, что новые налоговые правила сократят ввоз машин старше трех лет и мощнее 160 л.с., что приведет к дефициту популярных корейских, японских и европейских моделей. Такие автомобили будут появляться на рынке реже и преимущественно по индивидуальным заказам.
Импорт и структура рынка
В 2026 году ожидается сокращение ввоза подержанных автомобилей частными лицами. Рынок постепенно переходит к профессиональному импорту, где автодилеры берут на себя основные поставки. Такой подход обеспечивает большую прозрачность и безопасность для покупателей, как с юридической, так и с технической стороны.
Однако после рекордного всплеска импорта осенью 2025 года темпы ввоза, скорее всего, снизятся. Новые правила расчета утилизационного сбора делают ввоз мощных автомобилей менее выгодным. Это может привести к формированию дефицита на вторичном рынке, особенно среди машин с объемом двигателя более 2,0 литра и возрастом старше трех лет.
Спрос, предложение и старение автопарка
По оценкам экспертов, в 2026 году на вторичном рынке будет реализовано от 6,25 до 6,5 миллионов автомобилей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял чуть более 6 миллионов. При этом средний возраст автомобилей в стране продолжает расти: если в 2022 году он составлял 6,4 года, то к 2025 году увеличился до 7,5 лет. Сейчас около 68% машин старше десяти лет, и эта доля будет только расти.
Это означает, что предложение относительно свежих и ликвидных автомобилей будет сокращаться. Спрос сместится в сторону более доступных машин с мощностью до 160 л.с., а премиальные и мощные автомобили станут редкостью и будут стоить дороже. Массовый сегмент, напротив, станет основным драйвером роста рынка.
Текущая динамика и перспективы
В ноябре 2025 года в России было продано почти 589 тысяч подержанных автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с октябрем продажи снизились почти на 10%. За 11 месяцев 2025 года владельцев сменили более 5,6 миллиона машин, что на 2,7% превышает прошлогодние показатели. Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются автомобили Lada, Toyota и Kia.
Таким образом, 2026 год может стать для рынка автомобилей с пробегом временем перемен. С одной стороны, ожидается стабильность или умеренное снижение цен, с другой - возможен дефицит востребованных моделей и изменение структуры спроса. Покупателям стоит быть готовыми к новым правилам игры и внимательно следить за изменениями на рынке.
