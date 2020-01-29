29 января 2020, 10:06
Эксперты рассказали, как музыка влияет на водителей
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Музыка – неотъемлемый спутник в дороге. Почти две трети водителей слушают музыку за рулем. Эксперты рассказали, как она влияет на безопасность вождения и как правильно составить трек-лист в дальнюю дорогу.
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Слушая музыку, необходимо соблюдать «меры безопасности». Большинство водителей (71%) согласились, что хард-рок, хип-хоп и «гаражный» рок способствуют агрессивному стилю вождения и могут спровоцировать ДТП. Треть участников опроса (33%) сообщили, что громкая музыка утомляет и рассеивает внимание. Не менее опасными могут оказаться медленные треки, об этом заявили 24% водителей.
Перед дальней дорогой важно правильно составит трек-лист. Эксперты советуют придерживаться трех основных правил: чередовать ритмичные композиции с медленными, выбирать песни длинной 3 – 4 минуты и отдавать предпочтение мелодиям, которым хочется подпевать. Музыкальный фон в автомобиле должен благотворно влиять на состояние водителя, не отвлекать его, а настраивать на дорогу.
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