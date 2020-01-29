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29 января 2020, 10:06

Эксперты рассказали, как музыка влияет на водителей

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Музыка – неотъемлемый спутник в дороге. Почти две трети водителей слушают музыку за рулем. Эксперты рассказали, как она влияет на безопасность вождения и как правильно составить трек-лист в дальнюю дорогу.
Эксперты рассказали как музыка влияет на водителей

 

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В январе специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили 400 автомобилистов в возрасте от 22 до 60 лет, чтобы узнать об их музыкальных предпочтениях. Выяснилось, что музыку в дороге слушают 64% опрошенных, при этом больше половины (54%) подпевают любимым исполнителям. Еще 14% предпочитают новости или иные разговорные радиостанции, 9% слушают аудиокниги, а 1% - уроки иностранного языка. 11% водителей заявили, что ездят в тишине, поскольку посторонние звуки отвлекают их от вождения. Примерно каждый третий слушает штатное радио (36%), еще столько же (32%) записывает аудиофайлы на флэшки. Среди других носителей называли смартфоны и планшеты (11%), CD/DVD (9%) и SD-карты (5%).

Слушая музыку, необходимо соблюдать «меры безопасности». Большинство водителей (71%) согласились, что хард-рок, хип-хоп и «гаражный» рок способствуют агрессивному стилю вождения и могут спровоцировать ДТП. Треть участников опроса (33%) сообщили, что громкая музыка утомляет и рассеивает внимание. Не менее опасными могут оказаться медленные треки, об этом заявили 24% водителей.

Перед дальней дорогой важно правильно составит трек-лист. Эксперты советуют придерживаться трех основных правил: чередовать ритмичные композиции с медленными, выбирать песни длинной 3 – 4 минуты и отдавать предпочтение мелодиям, которым хочется подпевать. Музыкальный фон в автомобиле должен благотворно влиять на состояние водителя, не отвлекать его, а настраивать на дорогу.

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Эксперты рассказали, как музыка влияет на водителей
{{material_128607}}В январе специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили 400 автомобилистов в возрасте от 22 до 60 лет, чтобы узнать об их музыкальных предпочтениях. Выяснилось, что музыку в дороге слушают 64% опрошенных, при этом больше половины (54%) подпевают любимым исполнителям. Еще 14% предпочитают новости или иные разговорные радиостанции, 9% слушают аудиокниги, а 1% - уроки иностранного языка. 11% водителей заявили, что ездят в тишине, поскольку посторонние звуки отвлекают их от вождения. Примерно каждый третий слушает штатное радио (36%), еще столько же (32%) записывает аудиофайлы на флэшки. Среди других носителей называли смартфоны и планшеты (11%), CD/DVD (9%) и SD-карты (5%).Слушая музыку, необходимо соблюдать «меры безопасности». Большинство водителей (71%) согласились, что хард-рок, хип-хоп и «гаражный» рок способствуют агрессивному стилю вождения и могут спровоцировать ДТП. Треть участников опроса (33%) сообщили, что громкая музыка утомляет и рассеивает внимание. Не менее опасными могут оказаться медленные треки, об этом заявили 24% водителей.Перед дальней дорогой важно правильно составит трек-лист. Эксперты советуют придерживаться трех основных правил: чередовать ритмичные композиции с медленными, выбирать песни длинной 3 – 4 минуты и отдавать предпочтение мелодиям, которым хочется подпевать. Музыкальный фон в автомобиле должен благотворно влиять на состояние водителя, не отвлекать его, а настраивать на дорогу.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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