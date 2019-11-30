30 ноября 2019, 17:34
Эксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
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Завтра наступает календарная зима. Эксперты решили напомнить, как правильно подготовить своего «железного коня» к эксплуатации в мороз, тем автомобилистам, которые пока не торопятся этого делать.
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До наступления серьезных холодов необходимо также проверить состояние систем охлаждения и отопления салона. При неисправном термостате мотор не сможет выйти на рабочую температуру, а в салоне будет холодно. Желательно заменить салонный фильтр, который при сильном загрязнении ухудшает работу «печки». Проверьте уплотнители дверей и работу стеклоподъемников. Даже небольшие зазоры могут существенно снижать зимой температуру в салоне.
Морозы предъявляют повышенные требования к аккумуляторной батарее и электрике автомобиля. Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При наличии паразитных токов и саморазряда не лишним будет установить размыкатель массы. Стоит он недорого, монтируется легко и не даст аккумуляторной батарее разрядиться за время стоянки. Кроме того, лучше запастись полезным оборудованием: хорошим буксировочным тросом, складной лопатой, проводами для «прикуривания», а также светоотражающим жилетом и ярким фонарем на случай вынужденной остановки в пути.
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