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30 ноября 2019, 17:34

Эксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме

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Завтра наступает календарная зима. Эксперты решили напомнить, как правильно подготовить своего «железного коня» к эксплуатации в мороз, тем автомобилистам, которые пока не торопятся этого делать.
Эксперты рассказали как правильно подготовить машину к зиме

Фото взято из открытых источников

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Эксплуатация автомобиля в зимний период имеет свои нюансы и неудобства, связанные с ухудшением дорожных условий и низкими температурами. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, достаточно выполнить несколько несложных процедур. Редакция издания «Автоновости дня» коротко напомнила об основных моментах, на которые надо обратить внимание автомобилистам. Первое – это, разумеется, зимние шины. Специалисты советуют не затягивать с «переобувкой» колес. Попытки сэкономить на деле повышают шансы угодить в ДТП.

До наступления серьезных холодов необходимо также проверить состояние систем охлаждения и отопления салона. При неисправном термостате мотор не сможет выйти на рабочую температуру, а в салоне будет холодно. Желательно заменить салонный фильтр, который при сильном загрязнении ухудшает работу «печки». Проверьте уплотнители дверей и работу стеклоподъемников. Даже небольшие зазоры могут существенно снижать зимой температуру в салоне.

Морозы предъявляют повышенные требования к аккумуляторной батарее и электрике автомобиля. Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При наличии паразитных токов и саморазряда не лишним будет установить размыкатель массы. Стоит он недорого, монтируется легко и не даст аккумуляторной батарее разрядиться за время стоянки. Кроме того, лучше запастись полезным оборудованием: хорошим буксировочным тросом, складной лопатой, проводами для «прикуривания», а также светоотражающим жилетом и ярким фонарем на случай вынужденной остановки в пути.


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Эксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
{{material_128068}}Эксплуатация автомобиля в зимний период имеет свои нюансы и неудобства, связанные с ухудшением дорожных условий и низкими температурами. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, достаточно выполнить несколько несложных процедур. Редакция издания «Автоновости дня» коротко напомнила об основных моментах, на которые надо обратить внимание автомобилистам. Первое – это, разумеется, зимние шины. Специалисты советуют не затягивать с «переобувкой» колес. Попытки сэкономить на деле повышают шансы угодить в ДТП.До наступления серьезных холодов необходимо также проверить состояние систем охлаждения и отопления салона. При неисправном термостате мотор не сможет выйти на рабочую температуру, а в салоне будет холодно. Желательно заменить салонный фильтр, который при сильном загрязнении ухудшает работу «печки». Проверьте уплотнители дверей и работу стеклоподъемников. Даже небольшие зазоры могут существенно снижать зимой температуру в салоне.Морозы предъявляют повышенные требования к аккумуляторной батарее и электрике автомобиля. Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При наличии паразитных токов и саморазряда не лишним будет установить размыкатель массы. Стоит он недорого, монтируется легко и не даст аккумуляторной батарее разрядиться за время стоянки. Кроме того, лучше запастись полезным оборудованием: хорошим буксировочным тросом, складной лопатой, проводами для «прикуривания», а также светоотражающим жилетом и ярким фонарем на случай вынужденной остановки в пути.
2019-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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