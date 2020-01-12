12 января 2020, 16:58
Эксперты рассказали, как правильно промывать двигатель
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Когда необходимо промывать двигатель, чем промывать и как сделать это правильно? Автоэксперты рассказали о нюансах этой ответственной процедуры и дали несколько полезных советов.
Фото: Тарантас Ньюс
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Существует три основных способа промывки двигателя: используя промывочное масло, добавляя специальные присадки в отработанное масло или применяя для промывки свежее масло. Промывочное масло хорошо убирает отложения и грязь. Но после его заливки эксплуатировать автомобиль надо предельно аккуратно, избегая нагрузок на силовой агрегат. Добавки в отработанное масло обычно заливают незадолго до ТО. Присадки бережно удаляют загрязнения из двигателя, не нанося ему вреда. Самый затратный, но не менее эффективный способ - заливка свежего масла. Полностью сменив старое масло на новое, двигателю дают поработать на холостых оборотах около 15 минут, затем полностью сливают масло и еще раз меняют его на новое. При этом требуется также двойная замена масляных фильтров.
Если автомобиль был куплен у дилера, а владелец соблюдает график ТО и не подвергает мотор серьезным нагрузкам, то обычно нет необходимости промывать двигатель. Более точные рекомендации об актуальности данной процедуры для каждого конкретного автомобиля дадут квалифицированные специалисты СТО после тщательной диагностики мотора.
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Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
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