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12 января 2020, 16:58

Эксперты рассказали, как правильно промывать двигатель

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Когда необходимо промывать двигатель, чем промывать и как сделать это правильно? Автоэксперты рассказали о нюансах этой ответственной процедуры и дали несколько полезных советов.
Эксперты рассказали как правильно промывать двигатель

Фото: Тарантас Ньюс

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Журналисты «Тарантас Ньюс» совместно с автомеханиками рассказали о тонкостях самостоятельной промывки двигателя. Чаще всего необходимость в этой процедуре возникает при переходе на масло с другой вязкостью и химическим составом. Если новое масло смешается со старым, содержащиеся в нем присадки могут потерять свою эффективность. Кроме того, не лишним будет промыть мотор подержанного автомобиля сразу после покупки. Даже если продавец уверяет, что соблюдал регламент обслуживания, масло в двигателе может напоминать темную и нелицеприятную субстанцию.

Существует три основных способа промывки двигателя: используя промывочное масло, добавляя специальные присадки в отработанное масло или применяя для промывки свежее масло. Промывочное масло хорошо убирает отложения и грязь. Но после его заливки эксплуатировать автомобиль надо предельно аккуратно, избегая нагрузок на силовой агрегат. Добавки в отработанное масло обычно заливают незадолго до ТО. Присадки бережно удаляют загрязнения из двигателя, не нанося ему вреда. Самый затратный, но не менее эффективный способ - заливка свежего масла. Полностью сменив старое масло на новое, двигателю дают поработать на холостых оборотах около 15 минут, затем полностью сливают масло и еще раз меняют его на новое. При этом требуется также двойная замена масляных фильтров.

Если автомобиль был куплен у дилера, а владелец соблюдает график ТО и не подвергает мотор серьезным нагрузкам, то обычно нет необходимости промывать двигатель. Более точные рекомендации об актуальности данной процедуры для каждого конкретного автомобиля дадут квалифицированные специалисты СТО после тщательной диагностики мотора.


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Эксперты рассказали, как правильно промывать двигатель
{{material_123647}}Журналисты «Тарантас Ньюс» совместно с автомеханиками рассказали о тонкостях самостоятельной промывки двигателя. Чаще всего необходимость в этой процедуре возникает при переходе на масло с другой вязкостью и химическим составом. Если новое масло смешается со старым, содержащиеся в нем присадки могут потерять свою эффективность. Кроме того, не лишним будет промыть мотор подержанного автомобиля сразу после покупки. Даже если продавец уверяет, что соблюдал регламент обслуживания, масло в двигателе может напоминать темную и нелицеприятную субстанцию.Существует три основных способа промывки двигателя: используя промывочное масло, добавляя специальные присадки в отработанное масло или применяя для промывки свежее масло. Промывочное масло хорошо убирает отложения и грязь. Но после его заливки эксплуатировать автомобиль надо предельно аккуратно, избегая нагрузок на силовой агрегат. Добавки в отработанное масло обычно заливают незадолго до ТО. Присадки бережно удаляют загрязнения из двигателя, не нанося ему вреда. Самый затратный, но не менее эффективный способ - заливка свежего масла. Полностью сменив старое масло на новое, двигателю дают поработать на холостых оборотах около 15 минут, затем полностью сливают масло и еще раз меняют его на новое. При этом требуется также двойная замена масляных фильтров.Если автомобиль был куплен у дилера, а владелец соблюдает график ТО и не подвергает мотор серьезным нагрузкам, то обычно нет необходимости промывать двигатель. Более точные рекомендации об актуальности данной процедуры для каждого конкретного автомобиля дадут квалифицированные специалисты СТО после тщательной диагностики мотора.
2020-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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