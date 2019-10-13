13 октября 2019, 15:08
Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
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Бытует мнение, что современные моторы не способны дотянуть без капремонта даже до 200 тысяч километров, тогда как раньше немецкие и японские двигатели без проблем ходили до 1 млн километров и более. Но и сейчас, если уделять двигателю своего автомобиля чуть больше времени, можно серьезно увеличить его ресурс.
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Своевременное техническое обслуживание все-таки остается залогом долгой службы автомобиля. Не следует пренебрегать регламентом, предписанным автопроизводителем. В противном случае, это может привести к проблемам с мотором. Кроме того, необходимо внимательно следить за качеством заливаемого масла, ведь некачественная или поддельная продукция также негативно сказывается на «здоровье» мотора.
Не стоит игнорировать индикатор «Check engine». На него заведено много датчиков и функций, некорректная работа которых может привести к неправильному смесеобразованию. А это, в свою очередь, негативно сказывается на ресурсе мотора. Поэтому если загорается лампочка «чека» необходимо запланировать визит на станцию, оперативно провести компьютерную диагностику и выявить проблему на начальной стадии.
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И, наконец, еще один важный совет в преддверии наступающей зимы. В холодное время года двигатель необходимо прогревать. При понижении температуры масло становится более густым и создает дополнительную нагрузку на двигатель. В начале движения полезно некоторое время избегать серьезных нагрузок и высоких оборотов. Несколько минут, потраченные на прогрев мотора, весьма ощутимо продлят его срок службы.
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Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 23:02
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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