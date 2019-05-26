26 мая 2019, 21:21

Эксперты рассказали, как продлить ресурс турбомотора

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Автопроизводители все чаще предлагают машины, оснащенные турбированными двигателями. Такие моторы легче, экономичнее и мощнее атмосферных агрегатов аналогичного объема. При этом турбомоторы сложнее устроены и более требовательны к обслуживанию.
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
Эксперты рассказали как продлить ресурс турбомотора
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Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» проанализировали множество технических ресурсов и руководств по эксплуатации турбированных двигателей разных производителей. В итоге, они сформулировали пять основных моментов, на которые следует обращать внимание владельцам таких автомобилей, чтобы как можно дольше сохранить их работоспособность.

Первое и самое главное, что необходимо помнить: наддувные двигатели крайне восприимчивы к качеству масла. Поэтому автовладельцы должны тщательно подходить к выбору моторного масла и не превышать интервалы его замены. Аналогичные рекомендации можно дать по замене масляного и воздушного фильтров. Второй совет – регулярно проверяйте уровень масла и доливайте его по мере необходимости. Турбомоторы некоторых автопроизводителей склонны «поджирать» масло в приличных количествах – до 1 литра на 10 000 километров. Чувствителен наддувной агрегат и к качеству бензина/дизеля. И если в современных автомобилях эту проблему удалось решить, то турбомоторы на более ранних моделях, по-прежнему, страдают от некачественного топлива. В случае бензиновых моторов стоит заливать топливо с октановым числом не ниже, а лучше - выше рекомендованного автопроизводителем.

После запуска турбомотор необходимо немного прогреть после длительной стоянки, особенно в холодное время года. Нельзя перегазовывать и сразу же начинать движение, поскольку низкое давление масла ведет к быстрому износу турбины. В первое время лучше держать стрелку тахометра в пределах 1 200 – 2 000 оборотов. И, наконец, последний совет – не глушите турбомотор сразу после остановки, особенно, если двигатель работал на повышенных оборотах. Необходимо дать время силовому агрегату поработать на холостом ходу несколько минут. Это позволит погонять масло через турбину и отвести лишнее тепло. Скорость вращения крыльчатки существенно снизится всего за минуту.


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Эксперты рассказали, как продлить ресурс турбомотора
{{material_125445}}Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» проанализировали множество технических ресурсов и руководств по эксплуатации турбированных двигателей разных производителей. В итоге, они сформулировали пять основных моментов, на которые следует обращать внимание владельцам таких автомобилей, чтобы как можно дольше сохранить их работоспособность.Первое и самое главное, что необходимо помнить: наддувные двигатели крайне восприимчивы к качеству масла. Поэтому автовладельцы должны тщательно подходить к выбору моторного масла и не превышать интервалы его замены. Аналогичные рекомендации можно дать по замене масляного и воздушного фильтров. Второй совет – регулярно проверяйте уровень масла и доливайте его по мере необходимости. Турбомоторы некоторых автопроизводителей склонны «поджирать» масло в приличных количествах – до 1 литра на 10 000 километров. Чувствителен наддувной агрегат и к качеству бензина/дизеля. И если в современных автомобилях эту проблему удалось решить, то турбомоторы на более ранних моделях, по-прежнему, страдают от некачественного топлива. В случае бензиновых моторов стоит заливать топливо с октановым числом не ниже, а лучше - выше рекомендованного автопроизводителем.После запуска турбомотор необходимо немного прогреть после длительной стоянки, особенно в холодное время года. Нельзя перегазовывать и сразу же начинать движение, поскольку низкое давление масла ведет к быстрому износу турбины. В первое время лучше держать стрелку тахометра в пределах 1 200 – 2 000 оборотов. И, наконец, последний совет – не глушите турбомотор сразу после остановки, особенно, если двигатель работал на повышенных оборотах. Необходимо дать время силовому агрегату поработать на холостом ходу несколько минут. Это позволит погонять масло через турбину и отвести лишнее тепло. Скорость вращения крыльчатки существенно снизится всего за минуту.
2019-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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