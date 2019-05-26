26 мая 2019, 21:21
Эксперты рассказали, как продлить ресурс турбомотора
- 1510
- 0
Автопроизводители все чаще предлагают машины, оснащенные турбированными двигателями. Такие моторы легче, экономичнее и мощнее атмосферных агрегатов аналогичного объема. При этом турбомоторы сложнее устроены и более требовательны к обслуживанию.
Ранее мы писали
Из уст коллег, автомобильных журналистов, порой можно услышать «журавлиную песню», мол, будь у той или иной ...Читать далее
Первое и самое главное, что необходимо помнить: наддувные двигатели крайне восприимчивы к качеству масла. Поэтому автовладельцы должны тщательно подходить к выбору моторного масла и не превышать интервалы его замены. Аналогичные рекомендации можно дать по замене масляного и воздушного фильтров. Второй совет – регулярно проверяйте уровень масла и доливайте его по мере необходимости. Турбомоторы некоторых автопроизводителей склонны «поджирать» масло в приличных количествах – до 1 литра на 10 000 километров. Чувствителен наддувной агрегат и к качеству бензина/дизеля. И если в современных автомобилях эту проблему удалось решить, то турбомоторы на более ранних моделях, по-прежнему, страдают от некачественного топлива. В случае бензиновых моторов стоит заливать топливо с октановым числом не ниже, а лучше - выше рекомендованного автопроизводителем.
После запуска турбомотор необходимо немного прогреть после длительной стоянки, особенно в холодное время года. Нельзя перегазовывать и сразу же начинать движение, поскольку низкое давление масла ведет к быстрому износу турбины. В первое время лучше держать стрелку тахометра в пределах 1 200 – 2 000 оборотов. И, наконец, последний совет – не глушите турбомотор сразу после остановки, особенно, если двигатель работал на повышенных оборотах. Необходимо дать время силовому агрегату поработать на холостом ходу несколько минут. Это позволит погонять масло через турбину и отвести лишнее тепло. Скорость вращения крыльчатки существенно снизится всего за минуту.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Доброго всем времени суток. Будьте внимательны и осторожны при покупке автомобиля в салоне Гарант-Авто на Хошимина д.1. У меня 24.05.19 был угнан автомобиль Mitsubishi ASX. Как выяснилось пасли автомобиль от салона при покупки. При передачи авто, должно быть три дубликата ключей, выдают только два. К ...
Подскажите почему задний мост боком и жрёт резину.
Всё зудит. Что можно зделать?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве