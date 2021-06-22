Эксперты рассказали, как теряют в цене автомобили разных сегментов
Автомобили премиальных марок сильнее всего теряют сразу же после покупки. Среди машин такого класса ценится быть первым владельцем, купив автомобиль новым в салоне. Поэтому даже если продавать такую машину через 2 – 3 месяца, она теряет 20 – 30% от стоимости, а через два года – до 50%. Зато дальше ситуация меняется.
Машины массовых марок продолжают дешеветь год от года, но среди марок премиум-класса потеря стоимости у машин в стандартной комплектации будет наименьшей, пишет Прайм. Зачастую оказывается выгоднее купить подержанный автомобиль премиального бренда, который будет дешеветь медленнее. При этом речь идет именно о стандартных комплектациях. На вторичном рынке покупатели в первую очередь обращают внимание на год выпуска и пробег, а не на эксклюзивный цвет, дорогую акустическую систему или другие допы.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 070 000 РToyota Corolla 2020 в Москве
- 275 000 РVolvo S70 1998 в Москве
- 720 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 120 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2017 в Москве
- 139 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
- 2 970 000 РLexus LX 2013 в Москве
- 850 000 РMercedes S-класс 1990 в Москве
- 2 000 000 РFiat Ducato 2018 в Москве
- 499 000 РMazda 3 2008 в Москве
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