Эксперты рассказали, как ухаживать за автомобилем в зимнее время

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Первое, что испытывает зимой повышенные нагрузки – это аккумулятор. На морозе его емкость снижается, а разнообразные подогревы (сидений, стекол, руля, зеркал) требуют дополнительного питания. Если АКБ уже старая или недозаряженная – с утра ее может не хватить для запуска двигателя. Такую батарею лучше заменить на новую. Если автомобиль используется в режиме частых пусков двигателя и коротких поездок (дом, работа, магазин), то эксперты портала Avtospravochnaya.com советуют раз в месяц полностью заряжать ее в домашних условиях.

Второй момент, на который надо обратить внимание зимой – это кузов. Реагенты, которыми обрабатывают дороги, ускоряют процесс коррозии. Поэтому зимой машину лучше мыть даже чаще, чем летом, а затем правильно сушить – например, на теплой парковке торгового центра. Если такой возможности нет, то личинки замков надо обработать размораживателем, а резиновые уплотнители смазать силиконовой смазкой.

Третий совет касается топливного бака. Если бак полупустой на его стенках оседает конденсат, который также ускоряет коррозию. Чтобы этого избежать, зимой лучше всегда держать бак полным.

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