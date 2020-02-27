27 февраля 2020, 07:24
Эксперты рассказали, как выжить на скоростной трассе после мелкого ДТП
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Фото: afanasy.biz
В Москве каждый пятый смертельный случай в ДТП происходит при оформлении мелкой аварии. Такие данные привел руководитель экспертного центра на круглом столе, который прошел в редакции «Российской газеты».
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Речь идет об авариях на скоростных магистралях, таких как М11, МКАД или КАД, ЗСД в Петербурге. При мелкой аварии водитель выходит из автомобиля, чтобы поставить аварийный знак, но его в этот момент сбивает другой автомобиль. Это уже вторая авария, с жертвами и в ГИБДД она учитывается отдельно и никак не связывается с первой. Потому что во втором ДТП это авария с пешеходом. Поэтому по факту неизвестно сколько на самом деле таких аварий происходит. Есть официальные данные, что в прошлом году при оформлении ДТП в Москве погибло двое сотрудников дорожно-патрульной службы.
На круглом столе начальник отдела безопасности госкомпании «Автодор» напомнил о происшествии на трассе М4. Тогда было заблокировано движение по автомагистрали, а количество разбитых машин достигло 20 единиц. Началось все с мелкой аварии, когда один из водителей решил выйти из автомобиля и его сразу сбила другая машина.
По словам защитника прав автомобилистов Петра Шкуматова, большинство водителей при аварии на магистралях действуют по привычке. Выходят из автомобиля, устанавливают аварийный знак, начинают выяснять отношения, звонить в ГИБДД, страховую, фотографировать место ДТП. При этом, как отметили за круглым столом, на железнодорожном переезде никто приезда ГИБДД дожидаться не будет, сработает инстинкт самосохранения.
В авариях на магистралях, если водители уберут автомобили на обочину не будет применяться часть 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Потому что участники аварии на месте. Как отметили специалисты, есть еще статья 2.7 КоАП, которая освобождает от ответственности при крайней необходимости. При этом, в правилах сказано, что при ДТП, где повреждены только транспортные средства, их необходимо убрать с проезжей части.
Что касается оформления Европротокола, по мнению заместителя начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрея Маклецова, с помощью приложения «Помощник ОСАГО» достаточно сделать одну фотографию с расположением машин. Остальные детали можно оформить в более безопасной обстановке. Хотя, как показывает практика, достаточно просто неудачно выйти из автомобиля.
Начальник отдела безопасности госкомпании «Автодор» Виктор Левандовский считает, что в ПДД все же необходимо прописать четкие инструкции поведения при ДТП на скоростной дороге. А именно, автомобиль необходимо убрать на обочину, после чего все должны срочно покинуть машину с правой стороны и уйти за барьерное ограждение. Нельзя находиться в автомобиле, даже если он стоит на обочине.
Участники круглого стола сошлись на мнении, что необходимо массово пропагандировать необходимость убирать машины на обочину в случае легких аварий и незамедлительно покидать опасную зону.
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