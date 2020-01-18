Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 января 2020, 15:24

Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в межсезонье

  • 359
  • 0
 
Зима во многих российских регионах выдалась теплая. Снегопады сменяются оттепелями, да и весенняя распутица не за горами. Повышенная влажность, дожди и мокрый снег негативно влияют на автомобиль. Эксперты дали несколько советов, как ухаживать за автомобилем в такую погоду.
Эксперты рассказали как защитить автомобиль в межсезонье

 

Ранее мы писали
Ошибки мойщиков могут доставить автовладельцам много проблем – от повреждения лакокрасочного покрытия до сбоев ...
Читать далее
Журналисты портала speedme.ru узнали у автоэкспертов, как в межсезонье сохранить кузов и другие агрегаты автомобиля от неблагоприятного воздействия непогоды и дорожных реагентов. Особое внимание следует уделить лакокрасочному покрытию, на котором со временем могут образовываться сколы и микротрещины. Нанесенный на кузов слой воска или нанопокрытия предотвратит развитие коррозии. Не стоит забывать о колесных дисках и подвеске – тщательно очищать сильным напором воды во время мойки автомобиля. 

Важно своевременно менять щётки стеклоочистителей, резина которых со временем теряет эластичность. В результате щетки неплотно прилегают к стеклу, плохо убирают с поверхности воду и мокрый снег. Видимость сильно затрудняется. Кроме того, надо не забывать доливать жидкость в бачок стеклоомывателя. А лучше возить в багажнике запасную канистру.

Наконец, важно поддерживать чистоту в моторном отсеке. Со временем там скапливается приличный слой грязи, пыли и подтеков от технических жидкостей. Проверьте герметичность уплотнителей и наличие трещин в локерах. Защитить моторный отсек от пыли поможет автомобильное одеяло. Мойку подкапотоного пространства лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать последующих проблем с электрикой.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Велодорожки на наб. реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Сергей
Потеют стекла в машине: что делать, чтобы не потели стекла
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
Вадим Амосов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в межсезонье
{{material_128654}}Журналисты портала speedme.ru узнали у автоэкспертов, как в межсезонье сохранить кузов и другие агрегаты автомобиля от неблагоприятного воздействия непогоды и дорожных реагентов. Особое внимание следует уделить лакокрасочному покрытию, на котором со временем могут образовываться сколы и микротрещины. Нанесенный на кузов слой воска или нанопокрытия предотвратит развитие коррозии. Не стоит забывать о колесных дисках и подвеске – тщательно очищать сильным напором воды во время мойки автомобиля. Важно своевременно менять щётки стеклоочистителей, резина которых со временем теряет эластичность. В результате щетки неплотно прилегают к стеклу, плохо убирают с поверхности воду и мокрый снег. Видимость сильно затрудняется. Кроме того, надо не забывать доливать жидкость в бачок стеклоомывателя. А лучше возить в багажнике запасную канистру.Наконец, важно поддерживать чистоту в моторном отсеке. Со временем там скапливается приличный слой грязи, пыли и подтеков от технических жидкостей. Проверьте герметичность уплотнителей и наличие трещин в локерах. Защитить моторный отсек от пыли поможет автомобильное одеяло. Мойку подкапотоного пространства лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать последующих проблем с электрикой.
2020-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Новороссийск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.