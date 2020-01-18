18 января 2020, 15:24
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в межсезонье
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Зима во многих российских регионах выдалась теплая. Снегопады сменяются оттепелями, да и весенняя распутица не за горами. Повышенная влажность, дожди и мокрый снег негативно влияют на автомобиль. Эксперты дали несколько советов, как ухаживать за автомобилем в такую погоду.
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Важно своевременно менять щётки стеклоочистителей, резина которых со временем теряет эластичность. В результате щетки неплотно прилегают к стеклу, плохо убирают с поверхности воду и мокрый снег. Видимость сильно затрудняется. Кроме того, надо не забывать доливать жидкость в бачок стеклоомывателя. А лучше возить в багажнике запасную канистру.
Наконец, важно поддерживать чистоту в моторном отсеке. Со временем там скапливается приличный слой грязи, пыли и подтеков от технических жидкостей. Проверьте герметичность уплотнителей и наличие трещин в локерах. Защитить моторный отсек от пыли поможет автомобильное одеяло. Мойку подкапотоного пространства лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать последующих проблем с электрикой.
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15.01.2020, 00:15
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19.11.2019, 06:39
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
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