Эксперты рассказали, какие автомобили точно не пройдут техосмотр
Помешают успешно пройти ТО также неработающие омыватели фар и неисправные стеклоочистители, лысая или разноразмерная нештатная резина, неработающий каталитический нейтрализатор, неисправные тормоза, неработающие ремни безопасности, снятые подголовники.
К числу менее очевидных проблем относятся, например, крепления на лобовом стекле для навигатора или видеорегистратора. Никаких приспособлений и радаров, планшетов на стекле и креплений для них быть не должно. Сами гаджеты после прохождения техосмотра можно возвращать назад, но они не должны закрывать обзор с места водителя.
Наконец, неприятности могут возникнуть из-за затертого или погнутого госномера. Автомобиль с кривыми номерами, где потерлись или плохо видно буквы и цифры, могут отправить на «исправление». А значит, номера все равно придется обновить, а затем заново оплатить процедуру прохождения техосмотра.
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- 2 780 000 РToyota Camry 2021 в Москве
- 299 000 РHyundai Matrix 2007 в Москве
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