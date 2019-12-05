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5 декабря 2019, 08:19

Эксперты рассказали, какие машины перепродают чаще

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С одними автомобилями владельцы не расстаются годами, другие – меняют хозяев чуть ли не каждый год. Среди марок, которые на протяжении своей «жизни» успевают поменять наибольшее число владельцев, оказались Audi, BMW и Honda. Российская Lada – только десятая.
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Эксперты «Авито. Авто» проанализировали продажи автомобилей на вторичном рынке и выяснили, какие марки чаще меняют владельцев. Они отметили, что в последнее время растет срок владения автомобилем. В 2019 году он увеличился с 73 до 75 месяцев. Основная причина – доходы населения не поспевают за ростом цен.

Среди всех перепроданных с начала года автомобилей Audi, четыре и более владельца было у 39% единиц. Доля таких автомобилей в продажах подержанных BMW достигла 38% и 33% - у Honda. Далее следуют Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen. Отечественной Lada досталось десятое место (24%). Еще реже перепродают Skoda, Renault и Kia. По мнению экспертов, на эти цифры влияет «живучесть» автомобилей – их надежность и высокая остаточной стоимость. Машинам, сменившим четырех и более хозяев, скорее всего, уже достаточно много лет. С другой стороны, их все еще выгоднее продать, чем вкладывать деньги в ремонт.

Чаще всего автомобили меняют владельцев в Омске и Новосибирске. Четыре и более владельцев при перепродаже указано в 32% и 31% сделок соответственно. Третье место поделили Красноярск и Челябинск (по 25%). Далее следуют Екатеринбург, Ульяновск, Тюмень и Краснодар (по 23%). Машины с одним владельцем в ПТС чаще всего перепродавались в Тольятти – на их долю пришлось 38% местного вторичного рынка.

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Эксперты рассказали, какие машины перепродают чаще
{{material_128254}}Эксперты «Авито. Авто» проанализировали продажи автомобилей на вторичном рынке и выяснили, какие марки чаще меняют владельцев. Они отметили, что в последнее время растет срок владения автомобилем. В 2019 году он увеличился с 73 до 75 месяцев. Основная причина – доходы населения не поспевают за ростом цен.Среди всех перепроданных с начала года автомобилей Audi, четыре и более владельца было у 39% единиц. Доля таких автомобилей в продажах подержанных BMW достигла 38% и 33% - у Honda. Далее следуют Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen. Отечественной Lada досталось десятое место (24%). Еще реже перепродают Skoda, Renault и Kia. По мнению экспертов, на эти цифры влияет «живучесть» автомобилей – их надежность и высокая остаточной стоимость. Машинам, сменившим четырех и более хозяев, скорее всего, уже достаточно много лет. С другой стороны, их все еще выгоднее продать, чем вкладывать деньги в ремонт.Чаще всего автомобили меняют владельцев в Омске и Новосибирске. Четыре и более владельцев при перепродаже указано в 32% и 31% сделок соответственно. Третье место поделили Красноярск и Челябинск (по 25%). Далее следуют Екатеринбург, Ульяновск, Тюмень и Краснодар (по 23%). Машины с одним владельцем в ПТС чаще всего перепродавались в Тольятти – на их долю пришлось 38% местного вторичного рынка.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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