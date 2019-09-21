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21 сентября 2019, 17:25

Эксперты рассказали, какую резину считать изношенной

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Автомобильные шины стоят недешево и многие автовладельцы до последнего тянут с заменой старых покрышек на новые. Расскажем, как понять, что пора менять резину и почему опасно ездить на изношенных шинах.
Эксперты рассказали какую резину считать изношенной

Фото: abc-tyre.ru

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Мы уже писали о том, можно ли ездить на летней резине зимой, когда надо «переобуваться» и как правильно выбрать покрышки. Сейчас поговорим об изношенных шинах. Журналисты портала SpeedMe.ru просили специалистов шиномонтажных станций и инструкторов автошкол, когда пора ехать в магазин за новыми колесами.

Срок службы покрышек сильно зависит от интенсивности эксплуатации и манеры вождения. В среднем, одного комплекта должно хватать на 3 сезона. Если резина качественная, то менять можно через 50 000 - 70 000 километров пробега. Но иногда приходится покупаться новые уже через 10 000 – 20 000 километров. Поэтому лучше ориентироваться не на пробег, а на глубину протектора.

Глубина протектора влияет на сцепление с дорогой. Считается, что для легковых автомобилей глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Большинство производителей шин наносит специальную маркировку – цифры или индикаторы в водоотводящих канавках. И если на летних шинах многие продолжают ездить с протектором глубиной 2 – 3 мм, но для зимних покрышек необходимо строго соблюдать требование 4 мм, чтобы обеспечить надежное сцепление с заснеженной дорогой.

В ходе испытаний покрышек Continental разной степени изношенности выяснились интересные факты. При остаточной глубине протектора летних шин 5 мм максимальная скорость прохождения поворота снижалась до 100 км/ч. А при 2 мм аквапланирование возникало на скорости 90 км/ч. Зимние шины с изношенным протектором представляют аналогичную опасность. Тормозные испытания показали, что уменьшение глубины протектора зимних шин с 10 до 4 мм приводит к увеличению тормозного пути на 90%.  

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Эксперты рассказали, какую резину считать изношенной
{{material_126209}}Мы уже писали о том, можно ли ездить на летней резине зимой, когда надо «переобуваться» и как правильно выбрать покрышки. Сейчас поговорим об изношенных шинах. Журналисты портала SpeedMe.ru просили специалистов шиномонтажных станций и инструкторов автошкол, когда пора ехать в магазин за новыми колесами.Срок службы покрышек сильно зависит от интенсивности эксплуатации и манеры вождения. В среднем, одного комплекта должно хватать на 3 сезона. Если резина качественная, то менять можно через 50 000 - 70 000 километров пробега. Но иногда приходится покупаться новые уже через 10 000 – 20 000 километров. Поэтому лучше ориентироваться не на пробег, а на глубину протектора.Глубина протектора влияет на сцепление с дорогой. Считается, что для легковых автомобилей глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Большинство производителей шин наносит специальную маркировку – цифры или индикаторы в водоотводящих канавках. И если на летних шинах многие продолжают ездить с протектором глубиной 2 – 3 мм, но для зимних покрышек необходимо строго соблюдать требование 4 мм, чтобы обеспечить надежное сцепление с заснеженной дорогой.В ходе испытаний покрышек Continental разной степени изношенности выяснились интересные факты. При остаточной глубине протектора летних шин 5 мм максимальная скорость прохождения поворота снижалась до 100 км/ч. А при 2 мм аквапланирование возникало на скорости 90 км/ч. Зимние шины с изношенным протектором представляют аналогичную опасность. Тормозные испытания показали, что уменьшение глубины протектора зимних шин с 10 до 4 мм приводит к увеличению тормозного пути на 90%.  
2019-09-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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