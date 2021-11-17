Эксперты рассказали, когда надо проверять аккумулятор: 7 факторов риска
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Больше всего требуется стартеру, чтобы запустить двигатель – от 800 до 3 000 Вт. На втором месте – обогрев салона (1 000 Вт) и кондиционер (500 Вт). Система охлаждения двигателя – 800 Вт. Электрообогрев стекол берет 120 Вт, а сидений – от 100 до 200 Вт на каждое. Электрический люк расходует 200 Вт энергии. Стеклоочистители потребляют от 80 до 150 Вт, электростеклоподъемники – 150 Вт. Порядка 100 Вт требуется на зарядку смартфона от прикуривателя. Что касается освещения, то современные светодиодные лампы потребляют не более 50 Вт.
С наступлением зимних холодов нагрузка на автомобильный аккумулятор значительно возрастает, поэтому эксперты рекомендуют проверить его состояние заранее. Ниже опубликован список факторов риска. Чем больше пунктов применимы для вашего автомобиля, тем с большей вероятностью аккумулятор подлежит профессиональной проверке и очередной замене.
• Аккумулятору в автомобиле больше четырех лет (после 3,5 лет емкость аккумулятора быстро снижается).
• Автомобиль долгое время простаивал или редко использовался, например, из-за режима самоизоляции, отпуска, болезни (саморазряд может «посадить» аккумулятор за несколько недель).
• Автомобиль часто используется для коротких поездок (большое количество дополнительного энергозатратного оборудования не позволяют батарее полностью подзарядиться).
• Автомобиль не заводится сразу.
• Автомобиль дооснастили дополнительными потребителями электроэнергии (например, дополнительным обогревателем или обогревом сидений, звуковой системой).
• Автомобиль летом подвергался воздействию высоких температур (перегрев может вызывать сульфатацию и коррозию внутри аккумулятора).
• Ожидается холодная зима или вы планируете поездку в холодные регионы.
Почти половины проблем с аккумулятором можно было бы избежать, если бы автовладельцы относились к ним с большим вниманием.
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