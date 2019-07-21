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21 июля 2019, 11:52

Эксперты рассказали, куда смотреть, чтобы не купить битый автомобиль

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Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Проверять машину необходимо тщательно, но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов. Расскажем, на какие моменты надо обратить внимание, чтобы не попасться на «удочку» недобросовестных продавцов.
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
Эксперты рассказали куда смотреть чтобы не купить битый автомобиль
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Журналисты издания «Тарантас Ньюс» сформулировали несколько советов, которые помогут должным образом проверить перед покупкой состояние кузова поддержанного автомобиля. В первую очередь, обратите внимание на зазоры между кузовными элементами. Соответствующие зазоры должны быть одинаковы. Например, зазор между крылом и дверью должен соответствовать аналогичному зазору на другой стороне автомобиля. Несоответствие может свидетельствовать как об использовании неоригинальных деталей, так и о серьезном нарушении геометрии кузова. Повреждение силовых элементов снижает жесткость и безопасность автомобиля.

Следы воздействия на гранях крепежных болтов должно сразу же натолкнуть вас на мысль о проведенном ремонте. Дополнительным доказательством здесь станут сорванные шлицы и поврежденная на них краска. Кроме того, многие автопроизводители наносят контрольные мазки на петли. Смещение, повреждение или отсутствие этих меток тоже говорят, как минимум, о полной покраске элемента или его замене.

Многие кузовные элементы после соединения на заводе обрабатываются шовными герметиками, которые после нанесения окрашиваются. Наличие трещин, неравномерной структуры, несимметричности с другими кузовными элементами, могут свидетельствовать о ремонте. Порой, отсутствие герметика маскируется шпатлевкой, поэтому стоит оценить на ощупь места его нанесения. Проверьте места контактной сварки. Для этого снимите уплотнитель на дверных проемах и внимательно осмотрите точечную сварку силовых элементов. Если она полностью или частично отсутствует, это свидетельствует о серьезном ремонте. 

Осмотрите подкапотное пространство. Следы не заводской окраски, мусора под ЛКП, шпатлевки, наличие трещин или неоригинальных сварных швов, должны сразу насторожить. Обратите внимание на нанесенный здесь же VIN номер. Признаки любого ремонта или повреждения этого номера говорят о «сложной» судьбе автомобиля. Во избежание проблем в ГИБДД с такими машинами лучше не связываться.
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Эксперты рассказали, куда смотреть, чтобы не купить битый автомобиль
{{material_126979}}Журналисты издания «Тарантас Ньюс» сформулировали несколько советов, которые помогут должным образом проверить перед покупкой состояние кузова поддержанного автомобиля. В первую очередь, обратите внимание на зазоры между кузовными элементами. Соответствующие зазоры должны быть одинаковы. Например, зазор между крылом и дверью должен соответствовать аналогичному зазору на другой стороне автомобиля. Несоответствие может свидетельствовать как об использовании неоригинальных деталей, так и о серьезном нарушении геометрии кузова. Повреждение силовых элементов снижает жесткость и безопасность автомобиля.Следы воздействия на гранях крепежных болтов должно сразу же натолкнуть вас на мысль о проведенном ремонте. Дополнительным доказательством здесь станут сорванные шлицы и поврежденная на них краска. Кроме того, многие автопроизводители наносят контрольные мазки на петли. Смещение, повреждение или отсутствие этих меток тоже говорят, как минимум, о полной покраске элемента или его замене.Многие кузовные элементы после соединения на заводе обрабатываются шовными герметиками, которые после нанесения окрашиваются. Наличие трещин, неравномерной структуры, несимметричности с другими кузовными элементами, могут свидетельствовать о ремонте. Порой, отсутствие герметика маскируется шпатлевкой, поэтому стоит оценить на ощупь места его нанесения. Проверьте места контактной сварки. Для этого снимите уплотнитель на дверных проемах и внимательно осмотрите точечную сварку силовых элементов. Если она полностью или частично отсутствует, это свидетельствует о серьезном ремонте. Осмотрите подкапотное пространство. Следы не заводской окраски, мусора под ЛКП, шпатлевки, наличие трещин или неоригинальных сварных швов, должны сразу насторожить. Обратите внимание на нанесенный здесь же VIN номер. Признаки любого ремонта или повреждения этого номера говорят о «сложной» судьбе автомобиля. Во избежание проблем в ГИБДД с такими машинами лучше не связываться.
2019-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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