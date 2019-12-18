18 декабря 2019, 09:38
Эксперты рассказали, насколько быстро «умирают» аккумуляторы электрокаров
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Специалисты телематического сервиса Geotab изучили, насколько быстро теряют емкость аккумуляторные батареи гибридных и полностью электрических автомобилей. Выяснилось, что деградация идет довольно медленно – всего на 12% в течение 6 лет.
Фото: fleeteurope.com
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Деградация аккумуляторной батареи – естественный процесс, в ходе которого постепенно уменьшается количество энергии, которое батарея может накапливать. Скорость процесса зависит от возраста машины, числа циклов заряда/разряда и от частоты использования при высоком и низком уровне заряда. Зависит процесс также от химического состава аккумуляторов и способа охлаждения. Например, батареи с жидкостным охлаждением работают лучше, чем с воздушным. Tesla Model S 2015 года теряют в среднем всего 2,3%, в то время как Nissan Leaf 2015 года продемонстрировал снижение на 4,2%.
Аккумуляторная батарея – важный элемент в общей стоимости владения электрокаром. Со временем емкость снижается, а за ней сокращается и дальность хода. От «здоровья» батареи зависит сколько времени придется тратить на подзарядку и за сколько в итоге удастся перепродать электрокар. Снижение емкости идет нелинейно. В первые несколько лет батарея теряет порядка 2% емкости. К концу срока службы емкость должна падать резко, но когда это произойдет, пока сказать трудно. На сегодняшний день слишком мало батарей достигли терминальной стадии, чтобы можно было делать выводы о предельных сроках их эксплуатации.
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