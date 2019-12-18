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18 декабря 2019, 09:38

Эксперты рассказали, насколько быстро «умирают» аккумуляторы электрокаров

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Специалисты телематического сервиса Geotab изучили, насколько быстро теряют емкость аккумуляторные батареи гибридных и полностью электрических автомобилей. Выяснилось, что деградация идет довольно медленно – всего на 12% в течение 6 лет.
Эксперты рассказали насколько быстро умирают аккумуляторы электрокаров

Фото: fleeteurope.com

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В ходе исследования эксперты Geotab проанализировали состояние батарей у 6 300 транспортных средств – гибридов и электрокаров более 20 различных моделей. В зависимости от манеры вождения и режима эксплуатации наблюдались незначительные отклонения, но в целом, аккумуляторы теряли емкость достаточно медленно. Степень заряда аккумулятора (SoC) через 6 лет достигала 87,9%. Другими словами, было потеряно всего 12,1% от первоначальной емкости.

Деградация аккумуляторной батареи – естественный процесс, в ходе которого постепенно уменьшается количество энергии, которое батарея может накапливать. Скорость процесса зависит от возраста машины, числа циклов заряда/разряда и от частоты использования при высоком и низком уровне заряда. Зависит процесс также от химического состава аккумуляторов и способа охлаждения. Например, батареи с жидкостным охлаждением работают лучше, чем с воздушным. Tesla Model S 2015 года теряют в среднем всего 2,3%, в то время как Nissan Leaf 2015 года продемонстрировал снижение на 4,2%.

Аккумуляторная батарея – важный элемент в общей стоимости владения электрокаром. Со временем емкость снижается, а за ней сокращается и дальность хода. От «здоровья» батареи зависит сколько времени придется тратить на подзарядку и за сколько в итоге удастся перепродать электрокар. Снижение емкости идет нелинейно. В первые несколько лет батарея теряет порядка 2% емкости. К концу срока службы емкость должна падать резко, но когда это произойдет, пока сказать трудно. На сегодняшний день слишком мало батарей достигли терминальной стадии, чтобы можно было делать выводы о предельных сроках их эксплуатации.

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в вашем закипании вины антифриза нет, это нужно понимать. Думаю, вам нужно как можно скорее обратиться в сервис, тем более, сейчас еще все уйдут на каникулы и можете надолго потом без машины остаться. Пока что, влейте воды обычной. Это временная мера, но она позволит привести уровень ож в исходное состояние ...
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Эксперты рассказали, насколько быстро «умирают» аккумуляторы электрокаров
{{material_128319}}В ходе исследования эксперты Geotab проанализировали состояние батарей у 6 300 транспортных средств – гибридов и электрокаров более 20 различных моделей. В зависимости от манеры вождения и режима эксплуатации наблюдались незначительные отклонения, но в целом, аккумуляторы теряли емкость достаточно медленно. Степень заряда аккумулятора (SoC) через 6 лет достигала 87,9%. Другими словами, было потеряно всего 12,1% от первоначальной емкости.Деградация аккумуляторной батареи – естественный процесс, в ходе которого постепенно уменьшается количество энергии, которое батарея может накапливать. Скорость процесса зависит от возраста машины, числа циклов заряда/разряда и от частоты использования при высоком и низком уровне заряда. Зависит процесс также от химического состава аккумуляторов и способа охлаждения. Например, батареи с жидкостным охлаждением работают лучше, чем с воздушным. Tesla Model S 2015 года теряют в среднем всего 2,3%, в то время как Nissan Leaf 2015 года продемонстрировал снижение на 4,2%.Аккумуляторная батарея – важный элемент в общей стоимости владения электрокаром. Со временем емкость снижается, а за ней сокращается и дальность хода. От «здоровья» батареи зависит сколько времени придется тратить на подзарядку и за сколько в итоге удастся перепродать электрокар. Снижение емкости идет нелинейно. В первые несколько лет батарея теряет порядка 2% емкости. К концу срока службы емкость должна падать резко, но когда это произойдет, пока сказать трудно. На сегодняшний день слишком мало батарей достигли терминальной стадии, чтобы можно было делать выводы о предельных сроках их эксплуатации.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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