Эксперты рассказали о 17 погибших и 736 авариях с автопилотом Tesla
Такая статистика позволила NHTSA говорить о потенциальной опасности автопилота Tesla. Однако сами эксперты делают одно небольшое, но важное уточнение. Речь идет об автомобилях, оснащенных системой автопилота, но не известно, был ли автопилот активирован в момент ДТП, отмечает The Washington Post. Также в отчете не говорится, скольких аварий удалось избежать благодаря той или иной ассистирующей системе. Наконец, автопилот 2-го уровня пока не столь широко представлен в машинах других производителей, поэтому перекос в сторону Tesla неизбежен.
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Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
-
14.06.2023, 13:12
Что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Сделка по продаже активов петербургского завода Toyota государству в лице ФГУП «НАМИ» прошла еще в марте 2023 года, но процесс оформления имущества еще не завершен. Права обратного выкупа у японцев нет. Сейчас стало известно, что именно планируют выпускать на предприятии.Читать далее
-
14.06.2023, 10:50
Автомобили Lada будут собирать осужденные
С сентября АвтоВАЗ рассчитывает увеличить объемы производства, но рабочих рук не хватает. На помощь придет УФСИН по Самарской области, которое предоставит осужденных к принудительным работам.Читать далее
-
14.06.2023, 07:59
Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги продаж автомобилей на вторичном рынке за первые пять месяцев 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели.Читать далее
-
14.06.2023, 07:04
Маршрутку смыло ливнем с дороги, пассажиры оказались в ловушке (видео)
Во время сильного дождя маршрутку, ехавшую из Владикавказа в Моздок, потоком воды смыло в кювет и перевернуло. Эвакуировать пассажиров пришлось спасателям. Одна женщина погибла.Читать далее
-
13.06.2023, 17:04
Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)
Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
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