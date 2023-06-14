Эксперты рассказали о 17 погибших и 736 авариях с автопилотом Tesla

Программное обеспечение для автономного вождения – горячая тема, и ни одно из них не вызывает так много споров, как технология Tesla Autopilot и более продвинутая Full Self-Driving (FSD). Новый отчет NHTSA утверждает, что эти системы гораздо опаснее, чем предполагалось ранее. В документе содержится информация о 807 авариях с участием автомобилей с продвинутыми системами автономного вождения: 736 ДТП связаны с машинами Tesla, а почти два десятка из них привели к гибели людей.

Такая статистика позволила NHTSA говорить о потенциальной опасности автопилота Tesla. Однако сами эксперты делают одно небольшое, но важное уточнение. Речь идет об автомобилях, оснащенных системой автопилота, но не известно, был ли автопилот активирован в момент ДТП, отмечает The Washington Post. Также в отчете не говорится, скольких аварий удалось избежать благодаря той или иной ассистирующей системе. Наконец, автопилот 2-го уровня пока не столь широко представлен в машинах других производителей, поэтому перекос в сторону Tesla неизбежен.

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