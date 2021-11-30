Эксперты рассказали о двух стратегиях покупки подержанного авто в 2021 году
В настоящее время наибольшее число предложений на вторичном рынке наблюдается среди следующих моделей: Lada Vesta, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Renault Duster и Lada Granta. В Петербурге и Ленобласти наибольший прирост предложения демонстрирует Hyundai Creta (+74,3% к 2020 году). Отчасти свою роль сыграло появление у дилеров летом 2021-го кроссовера второго поколения. На втором месте Daewoo Matiz (+31,3%). Не исключено, что владельцы решили воспользоваться дефицитом машин на рынке, чтобы продать свои старенькие Daewoo с максимальной выгодой. Их средняя цена за год выросла до 118 000 рублей (+19,2%).
- 1 319 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 350 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 187 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
- 1 270 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 435 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 620 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 690 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 693 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 398 000 РHyundai Creta 2016 в Москве
- 1 630 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
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