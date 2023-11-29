Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя

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Главный плюс системы дистанционного запуска двигателя – это возможность выйти из дома, сесть в уже прогретый автомобиль и мгновенно начинать движение. Но есть несколько нюансов, которые надо учитывать, пишет Pravda.Ru со ссылкой на экспертов njcar. Если функция автозапуска настроена таким образом, чтобы периодически заводить мотор ночью для поддержания его оптимальной температуры, может пострадать аккумулятор. Каждый пуск приводит к потере заряда, но без движения батарея практически не подзаряжается.

Также велик риск масляного голодания мотора, поскольку из-за долгой работы на холостом ходу интервал замены масла по пробегу будет сложнее соблюсти. Кроме того, в цилиндрах образует нагар, который со временем может привести к поломке агрегата. Еще один важный момент, о котором стоить помнить, касается трансмиссии. Система автозапуска прогревает только мотор, но не коробку передач. Поэтому чересчур резвый старт может пагубно сказаться на работе автоматической КПП.

Наконец, длительный прогрев автомобиля во дворе жилого дома может раздражать соседей и тогда они вправе пожаловать в полицию. Согласно статье 12.28 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей. Поэтому лучше всего пользоваться функцией автозапуска не более чем за 5 минут до начала движения.

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