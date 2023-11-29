Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя
Также велик риск масляного голодания мотора, поскольку из-за долгой работы на холостом ходу интервал замены масла по пробегу будет сложнее соблюсти. Кроме того, в цилиндрах образует нагар, который со временем может привести к поломке агрегата. Еще один важный момент, о котором стоить помнить, касается трансмиссии. Система автозапуска прогревает только мотор, но не коробку передач. Поэтому чересчур резвый старт может пагубно сказаться на работе автоматической КПП.
Наконец, длительный прогрев автомобиля во дворе жилого дома может раздражать соседей и тогда они вправе пожаловать в полицию. Согласно статье 12.28 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей. Поэтому лучше всего пользоваться функцией автозапуска не более чем за 5 минут до начала движения.
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Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
-
29.11.2023, 06:49
В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Накануне в России официально представили новый автомобильный бренд Oting. Под ним начнут продавать рамные внедорожники Paladin, которые выпускают на китайском заводе Nissan. Первые автомобили появятся у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге в середине января 2024 года.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
29.11.2023, 05:53
ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Петербурге на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте налево выехала на полосу встречного движения и не пропустила двигавшийся прямо Lada Xray.Читать далее
-
28.11.2023, 16:59
В петербургском главке рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные (цифра впечатляет)
В минувшие выходные сотрудники регионального ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей на главных магистралях Петербурга и Ленинградской области.Читать далее
-
28.11.2023, 15:15
В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
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