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3 ноября 2019, 10:45

Эксперты рассказали об ошибках, которые ведут к поломке коробки передач

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Трансмиссия современных автомобилей считается надежным агрегатом при соблюдении основных правил эксплуатации. Но нередко водители совершают ошибки, которые становятся причиной дорогостоящего ремонта коробки передач.
Эксперты рассказали об ошибках которые ведут к поломке коробки передач

Фото: 1gai.ru

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Журналисты SpeedMe.Ru совместно с мастерами автосервиса рассказали, как не следует вести себя за рулем, чтобы потом не пришлось ремонтировать КПП. Основная ошибка – беспечное отношение к уровню масла. Ведь самое главное для сохранности коробки передач - поддерживать качество залитого трансмиссионного масла и не забывать вовремя его менять. 

Механические КПП устроены проще и ломаются реже. Водителю лишь необходимо аккуратнее обращаться со сцеплением – наиболее уязвимым звеном агрегата является выжимной подшипник. Автоматические коробки устроены сложнее и требуют более нежного обращения. Специалисты не рекомендуют ездить на непрогретой машине и избегать необоснованных резких ускорений, например, не «рвать» со светофора. Буксировка на тросе машинам с «автоматом» противопоказана. В безвыходной ситуации следует буксировать не быстрее 30 км/ч на расстояние не более 30 километров, чтобы избежать перегрева коробки. Возобновлять буксировку можно лишь после охлаждения КПП, не менее чем через 30 минут.

Если автомобиль с АКПП увяз в песке или снеге, нельзя давить на газ – это прямой путь к убийству коробки передач. Выход один: копать и подкладывать под колеса доски или любые другие подручные средства, по которым машина сможет аккуратно выбраться из ловушки. Соблюдение всех этих несложных правил позволит сохранить работоспособность автомобиля, что в конечном итоге сэкономит и деньги, и здоровье, и нервы.


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Эксперты рассказали об ошибках, которые ведут к поломке коробки передач
{{material_127888}}Журналисты SpeedMe.Ru совместно с мастерами автосервиса рассказали, как не следует вести себя за рулем, чтобы потом не пришлось ремонтировать КПП. Основная ошибка – беспечное отношение к уровню масла. Ведь самое главное для сохранности коробки передач - поддерживать качество залитого трансмиссионного масла и не забывать вовремя его менять. Механические КПП устроены проще и ломаются реже. Водителю лишь необходимо аккуратнее обращаться со сцеплением – наиболее уязвимым звеном агрегата является выжимной подшипник. Автоматические коробки устроены сложнее и требуют более нежного обращения. Специалисты не рекомендуют ездить на непрогретой машине и избегать необоснованных резких ускорений, например, не «рвать» со светофора. Буксировка на тросе машинам с «автоматом» противопоказана. В безвыходной ситуации следует буксировать не быстрее 30 км/ч на расстояние не более 30 километров, чтобы избежать перегрева коробки. Возобновлять буксировку можно лишь после охлаждения КПП, не менее чем через 30 минут.Если автомобиль с АКПП увяз в песке или снеге, нельзя давить на газ – это прямой путь к убийству коробки передач. Выход один: копать и подкладывать под колеса доски или любые другие подручные средства, по которым машина сможет аккуратно выбраться из ловушки. Соблюдение всех этих несложных правил позволит сохранить работоспособность автомобиля, что в конечном итоге сэкономит и деньги, и здоровье, и нервы.
2019-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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