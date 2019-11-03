3 ноября 2019, 10:45
Эксперты рассказали об ошибках, которые ведут к поломке коробки передач
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Трансмиссия современных автомобилей считается надежным агрегатом при соблюдении основных правил эксплуатации. Но нередко водители совершают ошибки, которые становятся причиной дорогостоящего ремонта коробки передач.
Фото: 1gai.ru
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Механические КПП устроены проще и ломаются реже. Водителю лишь необходимо аккуратнее обращаться со сцеплением – наиболее уязвимым звеном агрегата является выжимной подшипник. Автоматические коробки устроены сложнее и требуют более нежного обращения. Специалисты не рекомендуют ездить на непрогретой машине и избегать необоснованных резких ускорений, например, не «рвать» со светофора. Буксировка на тросе машинам с «автоматом» противопоказана. В безвыходной ситуации следует буксировать не быстрее 30 км/ч на расстояние не более 30 километров, чтобы избежать перегрева коробки. Возобновлять буксировку можно лишь после охлаждения КПП, не менее чем через 30 минут.
Если автомобиль с АКПП увяз в песке или снеге, нельзя давить на газ – это прямой путь к убийству коробки передач. Выход один: копать и подкладывать под колеса доски или любые другие подручные средства, по которым машина сможет аккуратно выбраться из ловушки. Соблюдение всех этих несложных правил позволит сохранить работоспособность автомобиля, что в конечном итоге сэкономит и деньги, и здоровье, и нервы.
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