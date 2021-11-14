Эксперты рассказали об особенностях обслуживания турбомоторов
Во-вторых, силовая установка с турбиной регулярно подвергается более высоким нагрузкам, даже когда работает на холостых оборотах. Исправная машина с запущенным силовым агрегатом поддерживает около 800 об/мин, в это же время турбинный вал раскручивается в 10 раз больше, и его обороты находятся примерно на 8 000 об/мин. Высокая нагрузка приводит к быстрой выработке масла, от которой страдает турбокомпрессор. Среди наиболее частых поломок, связанных с несвоевременной заменой масла, можно назвать: появление нагара в масляных каналах, деформацию подшипника турбины, неравномерный износ шейки вала.
Кроме того, из-за длительной эксплуатации масло теряет свои свойства и начинает коксоваться. Появление коксовых соединений является следствием образования на трущихся элементах абразивного износа. При несвоевременной замене, отложения появляются на всех рабочих поверхностях, они приводят к масляному голоданию и перегреву турбины.
Владельцы автомобилей с турбированными двигателями должны подбирать интервал замены моторного масла с учетом условий эксплуатации, качества масла и масляного фильтра, а также стиля вождения. Специалисты автосервисов рекомендуют менять масло не реже 7 000 километров пробега. Водителям, которые предпочитают агрессивный стиль вождения, стоит проводить процедуру после пробега в 5 000 километров.
- 1 369 000 РBMW X5 2010 в Москве
- 425 000 РRenault Logan 2009 в Москве
- 1 900 000 РDodge Durango 2011 в Москве
- 9 500 000 РRolls-Royce Ghost 2012 в Москве
- 1 545 000 РAudi A8 2011 в Москве
- 1 040 000 РMercedes C-класс 2020 в Москве
- 1 410 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 250 000 РAudi A6 1997 в Москве
- 1 350 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 460 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий