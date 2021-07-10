Эксперты рассказали почему важно поддерживать правильное давление в шинах
Коллеги из редакции сайта Тарантас Ньюс изучили вопрос об необходимом уровне давления в шинах и поделились своими выводами.
Автопроизводитель предлагает оптимальные параметры, информация указывается в виде стикера на крышке топливного лючка или наклейки, которую можно найти на пороге или боковой водительской стойке. Поддержание рекомендованного давления в покрышках обеспечивает хорошее сцепление с дорожным покрытием, снижает расход топлива и улучшает управляемость машины.
При снижении давления на 15–20% от рекомендованного износ резины вырастет, и упадет управляемость машины. К тому же на резине могут появиться «шишки». Но на приспущенных колесах можно проехать по легкому бездорожью. При перекаченных колесах также снижается управляемость, протектор стирается неравномерно. При быстрой езде на перекаченной резине большая вероятность попасть в занос.
Проверять давление в шинах рекомендуют раз в неделю на холодных покрышках, если нет бортового компьютера, который просигнализирует об изменениях. Важно, чтобы давление в покрышках было одинаковым на всех колесах.
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