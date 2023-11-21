Эксперты рассказали, сколько можно тянуть с заменой масла (и почему этого лучше не делать)

Ранее мы писали Как вскрыть обман при замене масла Некоторые недобросовестные автосервисы норовят обмануть клиентов и сэкономить на расходниках и запчастях. ... Читать далее

Среди автомобилистов со стажем бытуют легенды о том, что раньше масло в машине меняли гораздо реже. Когда советские водители перешли с минерального масла на более дорогое и качественное синтетическое, некоторые умудрялись проезжать на одной канистре по 50 тысяч километров и ничего фатального с мотором не происходило. Однако в таких случаях обычно речь идет о старых бензиновых атмосферных ДВС, известных своей выносливостью, основательностью конструкции и долговечностью, объяснили эксперты njcar.ru . Современные алюминиевые турбомоторы устроены более сложно, чтобы снимать с каждого литра максимум лошадиных сил. Ресурс таких двигателей зачастую ниже, поэтому масло надо менять чаще.

Когда моторное масло «стареет», ухудшается его смазывающая способность, трение между движущимися частями возрастает, нагрузка на узлы двигателя увеличивается, а вместе с ней – и риск поломки. Повышенное трение также может вызвать перегрев, возникновение задиров и увеличение расхода топлива. По регламенту следует менять масло каждые 10 – 15 тысяч километров. Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, то этот интервал сокращается в два раза. Экономия на замене масла может обернуться дорогостоящим ремонтом мотора.

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