Эксперты рассказали, сколько можно тянуть с заменой масла (и почему этого лучше не делать)
Когда моторное масло «стареет», ухудшается его смазывающая способность, трение между движущимися частями возрастает, нагрузка на узлы двигателя увеличивается, а вместе с ней – и риск поломки. Повышенное трение также может вызвать перегрев, возникновение задиров и увеличение расхода топлива. По регламенту следует менять масло каждые 10 – 15 тысяч километров. Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, то этот интервал сокращается в два раза. Экономия на замене масла может обернуться дорогостоящим ремонтом мотора.
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Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
-
21.11.2023, 07:44
Зарплаты в российских автосервисах растут: кто зарабатывает больше?
За последний год средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14% и достигла отметки в 75,7 тысячи рублей. Зарплаты растут на фоне острого дефицита кадров. Спрос на специалистов увеличился за год на 40%.Читать далее
-
21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
-
21.11.2023, 06:54
В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди
Вечером в понедельник, 20 ноября, в Мостовском районе Краснодарского края произошла серьезная авария с участием трех автомобилей и одной коровы. Два человека погибли на месте.Читать далее
-
20.11.2023, 17:55
В Петербурге открыли первый женский таксопарк
С одной стороны, после проведения реформы в сфере такси наблюдается дефицит кадров, с другой – эксперты говорят о растущей востребованности профессии таксиста среди женщин. Первый женский таксопарк начал работать в Петербурге.Читать далее
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