20 декабря 2021, 16:29
Эксперты рассказали, сколько россияне берут в долг на покупку машины (это рекорд)
Средний размер автокредита достиг рекордных значений. При этом общая сумма взятых россиянами заемных средств уменьшилась, поскольку брать кредиты стали ощутимо реже.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Как отметили эксперты «Эквифакса», к снижению спроса на заемные средства ведет увеличение процентной ставки по автокредитам. В декабре тенденция продолжится, поэтому под конец года не стоит рассчитывать на ажиотаж ни в салонах дилеров, ни в отделениях банков.
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