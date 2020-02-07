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7 февраля 2020, 13:59

Эксперты рассказали, сколько россияне берут в кредит на покупку машины

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Фото: ТАСС
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало статистику по кредитам, взятым в 2019 году на покупку автомобиля. Средний размер ссуды увеличился на 6,4% и достиг 739,8 тыс. рублей.
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Эксперты НБКИ проанализировали сведения, полученные от 4 тысяч кредитных организаций. Средний размер автокредита в 2019 году был равен 787,2 тыс. рублей (+6,4% к АППГ). Средневзвешенная цена нового автомобиля в прошлом году составила 1,56 млн рублей. Следовательно, россияне брали взаймы чуть больше половины стоимости машины (50,6%). Год назад этот показатель был равен 51,4%.

Больше всего в кредит приходилось брать жителям Москвы. Средний размер выданного в столице автокредита достигает 1 145,6 тыс. рублей. Во всех остальных регионах заемные суммы на покупку автомобиля не превышали 1 млн рублей. Второе место досталось Подмосковью – 980 тыс. рублей, третье – Петербургу – 962,3 тыс. рублей. Далее следуют Краснодарский край (891 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (881,5 тыс. рублей).

Ранее мы сообщали, что в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей. С привлечением кредитных средств было куплено 45% всех новых автомобилей.


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Эксперты рассказали, сколько россияне берут в кредит на покупку машины
{{material_128542}}Эксперты НБКИ проанализировали сведения, полученные от 4 тысяч кредитных организаций. Средний размер автокредита в 2019 году был равен 787,2 тыс. рублей (+6,4% к АППГ). Средневзвешенная цена нового автомобиля в прошлом году составила 1,56 млн рублей. Следовательно, россияне брали взаймы чуть больше половины стоимости машины (50,6%). Год назад этот показатель был равен 51,4%.Больше всего в кредит приходилось брать жителям Москвы. Средний размер выданного в столице автокредита достигает 1 145,6 тыс. рублей. Во всех остальных регионах заемные суммы на покупку автомобиля не превышали 1 млн рублей. Второе место досталось Подмосковью – 980 тыс. рублей, третье – Петербургу – 962,3 тыс. рублей. Далее следуют Краснодарский край (891 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (881,5 тыс. рублей).Ранее мы сообщали, что в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей. С привлечением кредитных средств было куплено 45% всех новых автомобилей.
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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