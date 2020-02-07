7 февраля 2020, 13:59
Эксперты рассказали, сколько россияне берут в кредит на покупку машины
- 52
- 0
Фото: ТАСС
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало статистику по кредитам, взятым в 2019 году на покупку автомобиля. Средний размер ссуды увеличился на 6,4% и достиг 739,8 тыс. рублей.
Ранее мы писали
Минпромторг сообщил о возобновлении с 1 января 2020 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» ...Читать далее
Больше всего в кредит приходилось брать жителям Москвы. Средний размер выданного в столице автокредита достигает 1 145,6 тыс. рублей. Во всех остальных регионах заемные суммы на покупку автомобиля не превышали 1 млн рублей. Второе место досталось Подмосковью – 980 тыс. рублей, третье – Петербургу – 962,3 тыс. рублей. Далее следуют Краснодарский край (891 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (881,5 тыс. рублей).
Ранее мы сообщали, что в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей. С привлечением кредитных средств было куплено 45% всех новых автомобилей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: egor21 Не дури людям голову. Стоит Йокогама, прекрасный производитель. Мыслей менять их на отечественные шины при всем уважении, нет.
Худший вариант салона машин с пробегом. Сначала соврали о том, что есть Паджеро 15 года, а когда я приехал, три человека его очень театрально искали и так удивились, когда не нашли - Станиславский отдыхает. Стали предлагать другие варианты. Ладно, мне тоже жаль времени, потраченного на проезд, поэтому ...
Ребят, помогите с выбором автошколы? Если что-то около Бутырской?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве