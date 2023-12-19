Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи
Московские аэропорты предлагают большой выбор парковок – по цене и удаленности. Самые бюджетные краткосрочные стоят от 100 рублей в час (Шереметьево), а самые дорогие – до 2200 рублей в час (VIP LOUNGE в Шереметьево) или 1250 рублей (Comfort в Домодедово).
Самые безальтернативные и дорогие парковки – в петербургском Пулково. Краткосрочные парковки стоят 150 – 200 рублей за 30 минут (не за час), стоимость дальней долгосрочной парковки (от нее до терминала надо идти 10-15 минут) начинается от 700 рублей в сутки, а ближней – уже от 1000 рублей в сутки. Сопоставимые цены – в Сочи. Стоимость суточной парковки не опускается ниже 700 рублей. А за 1200 рублей в сутки можно оставить машину непосредственно на привокзальной площади.
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19.12.2023, 07:36
АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке
Генеральный директор эфиопской государственной компании Ethio Engineering Сулеман Дедефо и вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Илья Савинов подписали соглашение, предусматривающее организацию сборки автомобилей Lada в Эфиопии.Читать далее
-
18.12.2023, 18:02
Итоги автогода с размахом подведут онлайн
21 декабря 2023 года «Автомаркетолог» проведет бесплатную онлайн-конференцию, на которой эксперты автомобильной отрасли обсудят итоги уходящего года и самые запоминающиеся события.Читать далее
-
18.12.2023, 17:30
В Петербурге сосульки за сутки атаковали 30 автомобилей
В Санкт-Петербург пришла оттепель, а вместе с ней с крыш поползли вниз сосульки, снег и ледяные глыбы. За минувшие сутки на улицах города от них пострадали три десятка машин.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
18.12.2023, 14:47
Внедорожник Sollers получил новый мотор и подешевел на 100 тысяч рублей
В салонах российских дилеров появилась новая модификация пикапа Sollers ST6, с новым 176-сильным двигателем. Она оказалась на 100 тысяч рублей доступнее прежней, мощностью 136 сил.Читать далее
-
18.12.2023, 10:16
Продажи автомобилей продолжают расти по всему миру: прогноз на 2024 год
Аналитики S&P Global Mobility подсчитали, что по итогам 2023 года продажи новых автомобилей по всему миру выросли на 9% и достигли отметки в 86 млн единиц. В 2024 году объемы продолжат расти.Читать далее
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