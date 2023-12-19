Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи

Ранее мы писали В Пулково до минимума сократят время подачи такси Администрация петербургского аэропорта Пулково расширяет сотрудничество с агрегатором такси Яндекс Go. После ... Читать далее

Стоимость парковки зависит от удаленности ее от терминала и от продолжительности – долгосрочная парковка обходится дешевле. Самые гуманные цены в столичном аэропорту Внуково. Здесь парковка у самого терминала обойдется минимум в 200 рублей в час, но неподалеку есть стоянка за 300 рублей в сутки. Среди региональных аэропортов – дешевле всего оставлять автомобиль в Казани. Час на ближайшей парковке стоит 100 рублей, сутки – порядка 400 – 500 рублей. Чуть дальше можно припарковаться за 100 – 150 рублей в сутки. Частные парковки за периметром аэропорта стоят от 80 рублей в сутки.

Московские аэропорты предлагают большой выбор парковок – по цене и удаленности. Самые бюджетные краткосрочные стоят от 100 рублей в час (Шереметьево), а самые дорогие – до 2200 рублей в час (VIP LOUNGE в Шереметьево) или 1250 рублей (Comfort в Домодедово).

Фото: Шереметьево

Самые безальтернативные и дорогие парковки – в петербургском Пулково. Краткосрочные парковки стоят 150 – 200 рублей за 30 минут (не за час), стоимость дальней долгосрочной парковки (от нее до терминала надо идти 10-15 минут) начинается от 700 рублей в сутки, а ближней – уже от 1000 рублей в сутки. Сопоставимые цены – в Сочи. Стоимость суточной парковки не опускается ниже 700 рублей. А за 1200 рублей в сутки можно оставить машину непосредственно на привокзальной площади.

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