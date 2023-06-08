Эксперты рассказали, ждать ли летних скидок на автомобили, ввезенные по параллельному импорту

Портал «Тарантас Ньюс» опросил крупнейших представителей авторитейла и выяснил, на какие акции и скидки покупатели могут рассчитывать летом 2023 года. Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» сообщил, что самые популярные виды поддержки – это скидки за trade-in и за кредит. Скидки по trade-in предоставляют клиентам и в ГК «Автодом». Еще здесь действуют специальные предложения на дополнительное оборудование, аксессуары, запчасти, а также на сервисное обслуживание автомобилей.

В «Рольфе» покупателям готовы предложить рассрочку, а при покупке новых автомобилей в кредит – оплачивать за свой счет проценты в течение первых 2 месяцев. Кроме того, продавец делает 20-процентную скидку на полис КАСКО. Но оказать существенное влияние на стоимость автомобиля подобные акции не могут. Итоговая цена в большей степени зависит от курса валют и логистических маршрутов.

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