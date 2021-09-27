Эксперты расскажут дилерам на онлайн-концеренции о прогрессивных технологиях в E-commerce
В эфире трансляции эксперты вместе с аудиторией разберутся и обсудят, какие инструменты и технологии позволят дилеру вывести E-commerce на новый уровень – и как с ними работать. В конференции «IT-инструменты E-commerce на сайте дилера» примут участие спикеры от компаний eCredit, Auto3N, Fresh Auto, Tapir Group.
Эксперты автомобильного бизнеса расскажут о том, как можно правильно настроить онлайн-одобрение кредитов на сайте, а также о том, какую специфику имеет процесс внедрения чат-ботов. Отдельными темами выступлений станет кейс по запуску магазина для дилера в Instagram. Ведущим и модератором конференции выступит Олег Мосеев. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную программу можно по ссылке: https://amconference.ru/it2021
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