Эксперты расскажут онлайн о трендах рынка послепродажного обслуживания автомобилей
Фото: Автомаркетолог
Александр Куротепов подробно остановится на том, какие выгоды сулит «Авито» автосервисам. Глава компании GiPA Russia Виталий Кравец подведет итоги трех кварталов на рынке послепродажного обслуживания в России и расскажет об основных трендах этой отрасли. Екатерина Тенякшева, представитель компании Auto3N, поднимет главные проблемы при формировании заказов автозапчастей.
Онлайн-конференция состоится 23 ноября в 12:00 по московскому времени. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте.
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