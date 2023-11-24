Эксперты развеяли мифы о ремнях безопасности

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Эксперты Роскачества развеяли несколько распространенных заблуждений относительно ремней безопасности. Во-первых, согласно требованиям ПДД, если сидение оборудовано ремнем безопасности, находящийся на нем человек должен быть пристегнут. Если на заднем сиденье есть два ремня, могут и должны пристегнуться два пассажира. В случае аварии ремень удержит человека на месте и убережет и его, и других пассажиров от серьезных травм.

Во-вторых, в городе можно и нужно пользоваться ремнями безопасности. Даже мелкие ДТП могут привести к «немелким» травмам, если водитель и пассажиры пренебрегают правилами безопасности. Наконец, пристегиваться надо, даже если поездка короткая или кажется «безопасной». Ситуация на дороге может непредсказуемо измениться в считанные секунды, поэтому не надо пренебрегать безопасностью, даже если предстоит проехать пару кварталов по пустому городу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использование ремня безопасности в несколько раз снижает тяжесть травм в ДТП. Аналогичный эффект имеют детские удерживающие устройства. Они позволяют снизить смертность детей в аварии на 54%, а риск получения травм – на 70%.

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