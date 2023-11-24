Эксперты развеяли мифы о ремнях безопасности
Во-вторых, в городе можно и нужно пользоваться ремнями безопасности. Даже мелкие ДТП могут привести к «немелким» травмам, если водитель и пассажиры пренебрегают правилами безопасности. Наконец, пристегиваться надо, даже если поездка короткая или кажется «безопасной». Ситуация на дороге может непредсказуемо измениться в считанные секунды, поэтому не надо пренебрегать безопасностью, даже если предстоит проехать пару кварталов по пустому городу.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использование ремня безопасности в несколько раз снижает тяжесть травм в ДТП. Аналогичный эффект имеют детские удерживающие устройства. Они позволяют снизить смертность детей в аварии на 54%, а риск получения травм – на 70%.
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Владельцев Hyundai и Kia пугают нехваткой запчастей и ценами
Представители нескольких автосалонов, специализирующихся на ремонте и обслуживании корейских автомобилей, рассказали журналистам о грядущем дефиците оригинальных запчастей и росте цен на аналоги.Читать далее
-
24.11.2023, 08:00
Китай готов разрабатывать автомобили, которые отвечают потребностям российского рынка
В рамках II Российско-китайского автопромышленного форума посол КНР в России господин Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна готова переориентировать автопром на российский рынок и ожидает встречных шагов от России.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
24.11.2023, 07:21
Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado
Китайский автопроизводитель Sinomach, известный в России своими экскаваторами, грейдерами и колесными погрузчиками, планирует освоить сегмент легковых автомобилей. Покупателям предложат два внедорожника, построенных на платформе Nissan.Читать далее
-
24.11.2023, 07:00
Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Британские автодилеры увеличили скидки на новые электромобили в среднем на 323% в отчаянной попытке повысить продажи на фоне снижения спроса. Электрокары покупают, в основном, юрлица, а не обычные автомобилисты, говорится в новом исследовании. Это 12 моделей, цены на которые розничные продавцы снизили больше всего.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
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