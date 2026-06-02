Почему массовое внедрение алкозамков может не сработать - мнение специалистов

Эксперты считают алкозамки неэффективными для старых автомобилей России

Обсуждается новая мера для борьбы с пьянством за рулем. Эксперты сомневаются в ее эффективности. Вопросы вызывает техническая реализация. Экономические барьеры тоже значимы.

Обсуждается новая мера для борьбы с пьянством за рулем. Эксперты сомневаются в ее эффективности. Вопросы вызывает техническая реализация. Экономические барьеры тоже значимы.

В России обсуждается идея обязательной установки алкозамков - устройств, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении паров алкоголя в выдохе водителя. Однако специалисты уверены: для отечественного автопарка эта мера практически неосуществима. Главные препятствия - технические сложности и высокая стоимость обслуживания.

Петр Шкуматов, возглавляющий рабочую группу ОНФ «Защита прав автомобилистов», отмечает, что большинство российских машин давно не новые. Изношенные автомобили плохо совместимы с современными электронными системами. Сенсоры алкозамков быстро выходят из строя из-за перепадов температур, выхлопных газов и пыли. В результате владельцы вынуждены регулярно тратить значительные суммы на ремонт и калибровку - около 15 тысяч рублей только на само устройство, не считая дополнительных расходов.

Кроме того, эксперты обращают внимание на высокий процент ложных срабатываний. Водителю приходится несколько раз дуть в мундштук, чтобы система разрешила поездку. Иногда прибор реагирует на посторонние запахи или продукты, не связанные с алкоголем, что приводит к необоснованным задержкам. Это вызывает раздражение у автомобилистов и может стать причиной попыток отключить устройство кустарными методами.

Еще одна проблема - возможность обмана системы. Если за рулем окажется нетрезвый водитель, он может попросить пассажира пройти тест вместо себя. Таким образом, эффективность алкозамков в борьбе с нарушителями остается под вопросом. Даже при ужесточении контроля, автоматические датчики не способны полностью заменить инспектора.

В профессиональном сообществе считают, что такие устройства могут быть полезны только в отдельных сферах - например, для грузовых перевозок или общественного транспорта, где цена ошибки особенно высока. Для массового сегмента, по мнению специалистов, приоритетнее совершенствовать медицинские проверки и упростить процедуры контроля, а не усложнять конструкцию автомобиля дополнительными гаджетами.

С учетом развития беспилотных технологий, через 10-15 лет роль водителя может значительно снизиться. В этом случае дорогостоящая установка алкозамков потеряет смысл. Эксперты подчеркивают: принудительное внедрение подобных систем вызовет недовольство и рост числа попыток их отключения. Вместо этого они предлагают сосредоточиться на профилактике и информировании водителей о рисках употребления алкоголя перед поездкой.

Мировой опыт показывает, что алкозамки эффективны только при точечном применении. Для массового внедрения в России пока нет необходимых условий - ни технических, ни экономических. В противном случае, по мнению специалистов, это приведет лишь к росту коррупции и увеличению числа неисправностей электроники.

Для справки: алкозамок - это специальный датчик, встроенный в систему зажигания. Перед запуском двигателя водитель должен выдохнуть в мундштук. Если прибор обнаружит пары спирта, автомобиль не заведется. Стоимость устройства и его обслуживание достаточно высоки, а обойти систему технически возможно.